بستری ۳۰۰ مورد کرونایی در بوشهر/ هر کد ملی یک واکسن آنفلوانزا

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۰ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده‌اند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۲۶ مورد مثبت قطعی در بیمارستان‌های استان بستری هستند گفت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ مورد از بستری‌های بخش‌های کرونایی در استان بوشهر با حال خوب از بیمارستان مرخص شده‌اند که از این تعداد ۳۲ مورد مثبت قطعی بوده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: متأسفانه یک نفر از همشهریان عزیزمان در روز جمعه و شش نفر نیز یکشنبه فوت‌شده‌اند و تست کرونای آنها امروز مثبت اعلام‌شده است که دو نفر آنها آقای ۴۸ و ۹۳ ساله با بیماری‌های زمینه‌ای فشارخون بالا، دیابت و بیماری کلیوی بوده‌اند.

کشمیری اضافه کرد: پنج نفر از موارد فوتی خانم و در رده سنی ۲۷ تا ۸۳ سال بوده‌اند که خانم ۷۲ ساله دچار سکته مغزی و فلج ناشی از آن شده بوده و دارای بیماری‌های زمینه‌ای دیابت، خانم ۷۷ ساله دارای بیماری قلبی، فشارخون و دچار سکته مغزی شده بود، خانم ۸۳ دارای بیماری زمینه‌ای دیابت، خانم ۲۷ ساله دارای بیماری زمینه‌ای تالاسمی ماژور و خانم ۷۵ ساله داری بیماری مزمن قلبی بوده است.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون ۴۷ مورد در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند افزود: از این تعداد در حال حاضر ۲۲ مورد از آن‌ها با کمک دستگاه تنفس می‌کنند.

واکسن آنفلوانزا اواخر شهریور وارد استان می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: سهمیه واکسن آنفلوانزای این استان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ برابر شده است و از اواخر شهریور وارد استان می‌شود.

‌کشمیری اظهار داشت: امسال با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد به هر کد ملی یک واکسن آنفلوانزا ارائه می‌شود و افراد با کارت ملی یا شناسنامه باید در محل دریافت واکسن حضور یابند.

وی ادامه داد: این واکسن برای افراد سالمند بالای ۶۵ سال، زنان باردار و افرادی که بیماری‌های خاص دارند، کودکان زیر پنج سال و نیروهای درمان بیمارستان‌ها ضروری و به صورت رایگان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به آنان تزریق می‌شود.

واکسن آنفلوانزا برای همه افراد جامعه توصیه نمی‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر عنوان کرد: واکسن آنفلوانزا برای همه افراد جامعه توصیه نمی‌شود و هرکسی که در معرض بیماری قرار دارد، باید از این واکسن استفاده کند.

کشمیری گفت: برای تأمین نیاز سایر افراد نیز بخش خصوصی این واکسن را در داروخانه‌ها توزیع می‌کند و افراد می‌توانند با پرداخت هزینه واکسن آنفلوآنزا را تهیه کنند.

وی درباره زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا گفت: اگرچه زمان تزریق طبق موارد بیان‌شده در متون پزشکی، ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر است، اما در استان‌های گرمسیری مانند بوشهر تزریق آن در آبان و آذر هم مشکلی ایجاد نمی‌کند.

متقاضیان واکسن آنفلوانزا بیش از حد است

کشمیری افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا، متقاضیان واکسن آنفلوانزا امسال بیش از حد است و دولت هم تلاش کرده به‌اندازه کافی واکسن موردنیاز را تأمین کند.

وی تأکید کرد: اولویت در تزریق واکسن آنفلوآنزا با گروه‌های آسیب‌پذیر است و باید ابتدا واکسن به دست این افراد برسد و تزریق به سایر افراد در مرحله بعد قرار دارد.

‌دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر با تأکید بر اینکه از تقاضای بی‌مورد برای تزریق واکسن آنفلوآنزا پیشگیری شود اضافه کرد: واکسن آنفلوانزا باعث پیشگیری دائم از ابتلاء به بیماری نمی‌شود و کمک‌کننده است به همین علت باید هر سال تزریق شود، زیرا ویروس تغییر می‌کند.