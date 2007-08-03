پایان ماموریت گیتس و رایس؛ از تهییج احساسات تا تلاطم امواج انتقادها

به گزارش خبرگزاری مهر، کاندولیزا رایس و رابرت گیتس روز سه شنبه 9 مرداد دراولین مرحله ازسفر خود به خاورمیانه وارد شرم الشیخ شدند ودر نشستی با وزیران امور خارجه شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس و مصر واردن شرکت کردند.



مهمترین هدف رایس وگیتس کسب حمایت کشورهای عربی ازسیاست های آمریکا در خاورمیانه به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران بود.



"کاندولیزا رایس" و "رابرت گیتس"، پس از شرم الشیخ به جده رفتند و با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، درباره تحولات منطقه و روابط میان دو کشور رایزنی کردند.در ادامه فرستادگان بوش، راه خود را از یکدیگر جدا کردند و گیتس به کویت و امارات رفت و رایس نیز برای اعلام حمایت مجدد آمریکا از رژیم صهیونیستی و ابومازن به فلسطین اشغالی رفت.



رایس روز گذشته در آخرین مرحله از سفر خود در رام الله با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد؛ پیش ازآن در قدس اشغالی با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و زیبی لیونی وزیرامور خارجه این رژیم دیدار کرد.



رایس در دیدار با سلام فیاض نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن، توافقنامه پرداخت 80 میلیون دلار کمک به دولت فیاض را برای تقویت دستگاه های امنیتی وابسته به ابومازن امضا کرد.این در حالی است که حماس، سفر رایس را در چارچوب افزایش شکاف میان فلسطینی ها قلمداد کرده است و رایس را به ایفای نقش منفی متهم کرده است.



رایس وگیتس روز گذشته در پایان ماموریت خود به واشنگتن بازگشتند.



گیتس در دیدار با مقامهای عربی، از آنها خواست ایران را برای کنارگذاشتن برنامه هسته ای صلح آمیز خود تحت فشار قرار دهند؛ هر چند به نوشته یک روزنامه انگلیسی، مقامهای عربی استقبال چندان گرمی ازطرح آمریکا نکردند.

آمریکا روز دوشنبه 8 مرداد اعلام کرد که قصد دارد کمک های نظامی به ارزش دهها میلیارد دلار به همپیمانان عرب خود و نیز رژیم اسرائیل ارائه کند.

این کمک ها شامل 13 میلیارد دلار به مصر، 30 میلیارد دلار به رژیم اسرائیل و 20 میلیارد دلار به عربستان است و انتظار می رود که کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس از کمک هایی نظامی که ارزش آن اعلام نشده است، بهره مند شوند.

تاکید یک روزنامه انگلیسی بر شکست طرح جدید آمریکا برای خاورمیانه



روزنامه تایمز نوشت : فرستادگان کاخ سفید به خاورمیانه ( رایس و گیتس ) در اولین گام از ماموریت خود که اختصاص به جلب حمایت اعراب در قبال ارسال سلاح به این کشورها دارد با استقبال نه چندان گرم سران عرب روبرو شدند و همین امر طرح جدید آمریکا در خاورمیانه را در آستانه شکست قرار داد.



این روزنامه به تحلیل سفر وزیران امورخارجه و دفاع آمریکا به خاورمیانه و دیدار آنها با برخی از مقامهای کشورهای عربی در شرم الشیخ مصر پرداخت و نوشت : کاندولیزا رایس و رابرت گیتس در اولین قدم از ماموریت خود نتوانستند به آنچه کاخ سفید انتظار آن را داشت دست یابند، زیرا سران عرب استقبال چندان گرمی را از طرح آنها نکردند.

به نوشته تایمز، مقامهای عرب در دیدار دیروز خود با فرستادگان کاخ سفید در برابر در خواست های گیتس و رایس برای حمایت بیشتر از آمریکا در عراق و جلوگیری از گسترش نفوذ برخی کشورها(در اشاره به ایران و سوریه) در خاورمیانه فقط به تکرار همان گفته های سابق خود یعنی حمایت مالی و سیاسی از عراق و مبارزه با تروریسم اکتفا کردند و این در حالی است که این کشورها تا کنون به گفته های خود در این باره عمل نکرده اند.

در همین باره برخی از کارشناسان معتقدند : شاید طرح آمریکا برای ارسال حجم انبوهی از تسلیحات نظامی به خاورمیانه بتواند تاثیر مثبتی درعراق داشته و ایران را از ادامه فعالیت هسته ای خود باز دارد، اما آنچه مسلم به نظر می رسد این است که به طور حتم این کارسبب افزایش تنش در منطقه می شود.

این کارشناسان گفتند: آمریکا چگونه می خواهد تنش های میان فلسطینی ها و اسرائیل را از بین برده و آنها را در رسیدن به صلح همراهی کند در حالی که حجم کمک های نظامی خود به تل آویو را به رقم 30 میلیارد دلار رسانده، این امر مطمئنا تحریک هایی را در نزد مخالفان اسرائیل ایجاد می کند، به عبارت دیگر باید گفت : تصمیم برای برقراری ثبات در خاورمیانه و در کنار آن اقدام به ارسال حجم انبوه سلاح به این منطقه با یکدیگر همخوانی ندارند.



انتقادهای منطقه ای و بین المللی از طرح جدید آمریکا در منطقه

هشدار ایران

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم آمریکا برای ارائه تسهیلات جدید نظامی به برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تصریح کرد که آمریکا سیاست ایجاد رعب و وحشت و اتهام وارد کردن علیه برخی کشورها را درمنطقه با هدف برهم زدن روابط خوب کشورهای منطقه دنبال می کند.

منوچهرمتکی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش آمریکا برای فروش میلیاردها دلار سلاح و نشر سناریوهای وهمی در منطقه را اقدامی بی ثمر و سوداگرایانه دانست و هدف از آن را ممانعت از ورشکستگی کمپانی های اسلحه سازی آمریکا قلمداد کرد.



متکی تاکید کرد : دولتمردان کاخ سفید که برخی از آنها از سهامداران عمده شرکت های بزرگ تسلیحاتی هستند در صددند در اواخر دوره صدارت با سوء استفاده از موقعیت خود و ایجاد جو روانی و واهی، سود و منافع سرشار را نصیب صاحبان بنگاه های وابسته کرده و پیامدهای آن را برای ثبات و امنیت منطقه با ارمغان آورند.

انتقاد شدید علامه فضل الله

علامه فضل الله با تاکید بر اینکه آمریکا به شرط حمله به اعراب و مسلمانان مخالف سیاست های کاخ سفید به برخی کشورهای عربی سلاح فروخت، تاکید کرد: سیاست های اشتباه آمریکا در خاورمیانه آن را جزو منفورترین کشورها قرار داده است.



"محمد حسین فضل الله" از علمای برجسته لبنان درخطبه های نماز جمعه مسجد امامین الحسنین در حاره حریک در جنوب بیروت، در حضور شخصیت های سیاسی ، اجتماعی ، دینی و شمار زیادی از لبنانی ها درباره کمک نظامی 30 میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل طی 30 سال گفت : این اقدام آمریکا با هدف حفظ برتری نظامی ( اسرائیل) برکشورهای عربی صورت می گیرد، زیرا آمریکا می خواهد اسرائیل به مرحله ای برسد که هر زمان که خواست به اعراب و مسلمانان مخالف سیاست های کاخ سفید حمله کند تا همیشه این کشورها درجایگاه ضعف و درمقابل، اسرائیل درجایگاه قدرت قرار داشته باشند.

وی درادامه خطبه های خود تاکید کرد: واضح است که سلاح های پیشرفته به کشورهای عربی ( به اصطلاح میانه رو از جمله مصر وعربستان) فقط به شرط استفاده از این سلاح ها علیه اعراب و مسلمانان فروخته می شود و این کشورها هرگزاجازه استفاده از این سلاح ها علیه اسرائیل را ندارند و همگان می دانند سلاح هایی که آمریکا ، اسرائیل را به آن مجهز کرد از دهه پنجاه درجنگ های اسرائیل علیه اعراب استفاده می شود که آخرین این جنگ ها ، جنگ سال گذشته لبنان بود.

تاکید تحلیلگر آلمانی بر به بن بست رسیدن سیاستهای آمریکا در منطقه



تحلیلگر" دویچه وله" تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر ارسال 63 میلیارد دلار تسلیحات به خاورمیانه را نشانه به بن بست رسیدن سیاستهای آمریکا در منطقه دانست.



" پیتر فیلیپ" تحلیلگر شبکه دویچه وله آلمان با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر فروش تسلیحات میلیاردی به برخی کشورهای عربی ازجمله عربستان ابراز داشت که آمریکا به این ترتیب می خواهد نفوذ خود درخاورمیانه را افزایش دهد در حالی که این تصمیم آمریکا خاطرات همپیمان شدن این کشور با صدام حسین و طالبان را بار دیگر زنده می کند و تکرار یک تاکتیک قدیمی و شکست خورده است .

انتقاد متحد اروپایی آمریکا



وزیر امورخارجه آلمان با انتقاد از تصمیم دولت آمریکا برای عقد قراردادهای جدید تسلیحاتی با برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی به بهانه مقابله با ایران، گفتگو را بهترین راه مشکلات این منطقه دانست.



"فرانک - والتر اشتاین مایر" تصریح کرد : در حال حاضر عجله کردن در خلع سلاح کامل خاورمیانه کمی غیرممکن و سخت به نظر می رسد .

اظهارات تحلیلگر یک موسسه پژوهشی در انگلیس

کارشناس امور دفاعی و سیاست خارجی آمریکا در موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن ( IISS ) درباره هدف کاخ سفید از ارسال 63 میلیارد دلار سلاح به خاورمیانه مدعی شد که این کار با هدف مقابله با نفوذ ایران در منطقه صورت می گیرد.

"مارک فیتزپاتریک" کارشناس موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن در گفتگوی اینترنتی با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که "هدف اصلی آمریکا از عقد قراردادهای جدید نظامی به ارزش 63 میلیارد دلار با عربستان، پنج کشور حوزه خلیج فارس، مصر و رژیم صهیونیستی و ارسال سلاح به خاورمیانه چیست؟"، گفت : این قراردادهای جدید بخشی از سیاست های بازدارنده آمریکا برای مقابله با ایران است؛ آمریکا با انجام این کار به دنبال تحقق بخشیدن به دو هدف است : اول، مقابله با هژمونی ایران در خاورمیانه و دوم، کنترل داشتن بر فعالیت هسته ای ایران.

نماینده سابق پارلمان انگلیس

نماینده سابق پارلمان انگلیس در گفتگو با مهر تاکید کرد که ایران هیچ تهدیدی برای خاورمیانه نیست و خصومت آمریکا با این کشور به خاطر نفت منطقه و سلطه بر آن است.



"تونی بن" از نمایندگان سابق پارلمان انگلیس و از اعضای حزب کارگر این کشور در گفتگوی اینترنتی با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری مهرمبنی بر اینکه آیا ایران تهدیدی برای خاورمیانه به شمار می رود که آمریکا با این شعار در پی عقد قراردادهای تسلیحاتی با همپیمانان عرب خود در خاورمیانه و از جمله عربستان سعودی برای مقابله با این تهدید است،خاطر نشان کرد:" ایران هیچ تهدیدی به شمار نمی رود، اما سلاحهای هسته ای هر جا که باشند ، خواه دراسرائیل ، آمریکا و یا انگلیس تهدید هستند."

وی افزود:"جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با ایران خصومت دارد، زیرا می خواهد نفت (خاورمیانه) را کنترل کند و خواستار پایگاهی در آنجاست تا خاورمیانه را کنترل کند."

هشدار تحلیلگر عمانی درباره پیامدهای طرح آمریکا



یک تحلیلگر مطبوعات عمان درگفتگو با مهر با تاکید روابط حسنه کشورش با ایران، تصریح کرد: کمک نظامی آمریکا به عربستان و اسرائیل، بر توازن قوا در خاورمیانه تاثیر منفی می گذارد.



"محمد بن سعید الفطیسی" تحلیلگر روزنامه الوطن عمان درگفتگوی تلفنی با "مهر" درپاسخ به پرسشی درباره کمک نظامی آمریکا به اسرائیل گفت : قطعا این اقدام واشنگتن، توازن قوا را درمنطقه خاورمیانه تغییر می دهد و درثانی من فکرنمی کنم که هیچ کشورعربی از این مسئله یعنی تغییر توازن قوا درخاورمیانه رضایت داشته باشد.

انتقاد سیاستمدار آلمانی



هماهنگ کننده روابط برلین - واشنگتن با انتقاد از تصمیم دولت آمریکا برای عقد قراردادهای جدید تسلیحاتی با برخی کشورهای عربی به بهانه مقابله با ایران تصریح کرد :اقدام دولت آمریکا به هیچ وجه پسندیده نیست .



"کارستن ویگت" اظهار داشت : با توجه به اهمیت ایران در منطقه خاورمیانه بعید می دانم که تصمیم یک جانبه گرایانه آمریکا بتواند برنامه های خود را محقق کند .



انتقاد دموکرات ها از فروش سلاح به اعراب

یکی از نامزدهای دموکرات در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از اقدام کاخ سفید در عقد قرارداد با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اعلام کرد که دولت آمریکا باید پیش از ارسال سلاح به این کشورها، تعهداتی را از آنها بگیرد.



سناتور "جان ادواردز" در مصاحبه با آسوشیتد پرس، با بیان اینکه کاخ سفید در عقد قراردادهایی با ارزش 20 میلیارد دلار با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان شتاب زده عمل می کند، گفت : اگر ما تمام جوانب را در این باره سنجیده سپس اقدام به این کار کنیم در چند سال آینده روابط بسیار خوبی با دوستان خود در خاورمیانه خواهیم داشت، اما نکته اینجاست که کاخ سفید چنین اقدامی را انجام نداده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ادامه افزود : نه تنها درعراق، بلکه درباره جلوگیری از فعالیت های تروریستی نیز عربستان اقدام مثبتی را انجام نمی دهد و در عوض دولت بوش به جای مقابله با چنین اقداماتی 20 میلیارد سلاح در اختیار ریاض قرار می دهد.

در همین رابطه برخی از کارشناسان غربی معتقدند : کمک تسلیحاتی آمریکا به همپیمانان آن در منطقه از جمله مصر، عربستان و رژیم صهیونیستی،تنها یک مسابقه تسلیحاتی را در منطقه به راه خواهد انداخت.



واکنش سوریه



وزیر امور خارجه سوریه با محکوم کردن طرح های آمریکا برای فروش تسلیحات به کشورهای عرب همپیمان خود و رژیم صهیونیستی، آنها را برای منطقه خطرناک توصیف کرد.



ولید المعلم گفت : کسی که می خواهد سازنده صلح باشد با طرح تجهیز تسلیحاتی خطرناک در خاورمیانه آغاز نمی کند و کسی که می خواهد ناظری بی طرف باشد، جانبدار یک طرف و منزوی کننده طرف دیگر در روند صلح نمی باشد، بلکه باید اعتماد همه طرف های شرکت کننده را کسب کند.

واکنش رسانه های فرانسه



یک روزنامه فرانسوی، تصمیم آمریکا برای عقد قراردادهای جدید نظامی با برخی کشورهای عربی و افزایش کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی را نشان دهنده مرگ طرح خاورمیانه بزرگ واشنگتن قلمداد کرد.



به گزارش مهر، روزنامه لیبراسیون در مقاله ای به قلم "ژان پیئر پرن" با اشاره به قراردادهای جدید کمک نظامی آمریکا با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و افزایش کمک های نظامی واشنگتن به مصر و اسرائیل نوشت: طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا دیگر مرده است.

لیبراسیون افزود: "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا با چنین اقداماتی، راهبرد جدیدی را برای خاورمیانه ترسیم می کند.



انتقاد یک رسانه انگلیسی از سیاست های آمریکا



روزنامه ایندیپندنت نوشت : برخی منتقدان می گویند که کمک تسلیحاتی آمریکا به همپیمانان آن در منطقه از جمله مصر، عربستان و رژیم صهیونیستی،تنها یک مسابقه تسلیحاتی را در منطقه به راه خواهد انداخت.



این روزنامه در تحلیلی نوشت : آمریکا بسته کمکهای تسلیحاتی خود به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار را برای اسرائیل، مصر، عربستان سعودی و دیگرهمپیمانان عرب خود در خلیج ( فارس) اعلام کرده است. هدف از این اقدام تقویت دفاع منطقه ای در برابر قدرت فزاینده ایران و وادارکردن به ویژه سنی ها برای توقف حمایت خود از گروههای آشوبگر سنی در عراق است.

تحلیل رویترز



رویترز در تحلیلی نوشت : اقدام آمریکا در عقد قراردادهای نظامی به ارزش 63 میلیارد با عربستان، پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس، مصر و رژیم صهیونیستی با هدف دیگری غیر از مقابله با ایران صورت می گیرد و آن کسب حمایت کشورهای عربی است.



رویترز به تحلیل اقدام تحریک آمیز آمریکا برای عقد قراردادهای جدید فروش تسلیحات پیشرفته به کشورهای خاورمیانه پرداخت و نوشت : در پشت پرده توجیهات کاخ سفید برای ارسال این حجم از تسلیحات به خاورمیانه نکته دیگری پنهان است و آن اینکه آمریکا می خواهد به هر نحو ممکن حمایت اعراب را کسب کند.

به نوشته رویترز، در این راه آمریکا می کوشد تا با پرداختن به موضوع ایران به ویژه برنامه هسته ای این کشور و افزایش قدرت ایران در منطقه تصویری را در ذهن اعراب منطقه ایجاد کند که بر اساس آن تهران را بزرگترین چالش موجود در خاورمیانه معرفی کند.

رویترز افزود : اگر آمریکا در این کار پیروز شود آنگاه ازحمایت همه جانبه اعراب بهره مند خواهد شد و با استفاده از این حمایت می تواند وضعیت خود درعراق را بهبود ببخشد؛ به عبارت دیگر می توان گفت یکی از اهداف پشت پرده آمریکا از افزایش کمک های تسلیحاتی خود به اعراب خارج شدن از بحران عراق است.

ادعاهای کاخ سفید



مقامهای کاخ سفید در توجیه تلاش های خود برای متنشج کردن اوضاع خاورمیانه با افزایش فروش تجهیزات نظامی ادعا کرده اند که هدف از عقد قراردادهای جدید و فروش سلاح به برخی از کشورهای خاورمیانه، مقابله با برنامه هسته ایران است.



مقامهای کاخ سفید می گویند که هدف اصلی از عقد قراردادهای جدید و فروش سلاح به برخی از کشورهای خاورمیانه مقابله با ایران بوده و ارسال حجم انبوه سلاح به منطقه تهران را از دستیابی به اهداف هسته ایش باز می دارد.

با آنکه هنوز بسیاری از حقوقدانان و مقامهای آمریکایی با عقد قراردادهای جدید میان واشنگتن با عربستان، پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس، مصر و عربستان مخالف هستند، اما کاخ سفید همچنان بر این کار پافشاری می کند.

کارشناسان آمریکایی معتقدند، این کار به معنای ایجاد یک انبار مهمات بسیار یزرگ در خاورمیانه است که هر آن احتمال منفجر شدن دارد؛ به اعتقاد این کارشناسان ابهاماتی در توجیه کاخ سفید برای این کار وجود دارد.

تاکید یک تحلیلگر اماراتی بر بیهوده بودن فروش سلاح

یک استاد دانشگاه امارات به مهر گفت : مشکلات منطقه با فروش سلاح حل نمی شود و آمریکا روحیه مردم منطقه را نشناخته است .



محمد العبودی با تاکید بر اینکه کمک های نظامی آمریکا به عربستان و رژیم صهیونیستی هیچ مشکلی را در خاورمیانه حل نمی کند، اظهار داشت که بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مشکل چندانی وجود ندارد.



وی درپاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل نگرانی را درخاورمیانه افزایش نمی دهد و سبب برهم زدن ثبات و ایجاد هرج و مرج و ناامنی نمی شود؟ گفت: اولا باید به این مسئله اشاره کنم که هرنوع کمک نظامی به اسرائیل حق فلسطینیان را پایمال می کند و شاید این مسئله بر راه حل عادلانه و مسالمت آمیز مشکلات خاورمیانه نیز تاثیرات منفی داشته باشد.

انتقاد رئیس جمهوری لبنان از آمریکا



رئیس جمهور لبنان در واکنش به افزایش کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که افزایش این کمک ها، تلخی فاجعه قانا(کشتار مردم بی دفاع در حمله صهیونیست ها) را بیشتر می کند.



امیل لحود در اولین سالگرد فاجعه دوم قانا در دیدار با فوزی صلوخ یکی از 6 وزیر مستعفی دولت فؤاد سنیوره اظهار داشت : فاجعه قانا با حمایتهای مستقیم سیاسی و نظامی آمریکا از اسرائیل انجام شد

لازم به ذکر است فاجعه قانا در تاریخ 30 جولای سال 2006 و در جریان جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی بر ضد لبنان به وقوع پیوست. در این فاجعه که توسط رژیم صهیونیستی رخ داد بیش از 50 کودک لبنانی به شهادت رسیدند.



انتقاد متحد آمریکا از بوش



نخست وزیر لبنان از تصمیم آمریکا برای افزایش کمک های نظامی خود به رِژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد.



فواد سنیوره نخست وزیر لبنان در بیانیه دفتر خود گفت که این اقدام آمریکا امنیت بیشتری برای رژیم اسرائیل به همراه نخواهد داشت بلکه باعث خواهد شد تا تل آویو همچنان این برداشت را داشته باشد که از طریق حفظ برتری نظامی خود می تواند از مقدمات برقراری صلاح عادلانه و فراگیر فرار کند.

ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکشنبه 7 مرداد اعلام کرد که آمریکا کمک های نظامی خود به تل آویو را به میزان 25 درصد افزایش و بیش از 30 میلیارد دلار در طول 10 سال به این رژیم خواهد داد.

تاکید یک نماینده پارلمان آلمان بر تحریک آمیز بودن اقدامات آمریکا



رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان با تحریک آمیز خواندن تصمیم آمریکا برای فروش سلاح به برخی متحدانش در خاورمیانه، خواستار توقف آن شد.



به گزارش مهر، روپرشت پولنتس" در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر روند شاو درباره فروش سلاح از سوی دولت آمریکا به کشورهای خاورمیانه برای مقابله با ایران تصریح کرد : حزب دمکرات مسیحی آلمان که از احزاب حاکم در این کشور به شمار می رود به شدت با این امر مخالف است .

وی افزود : این اقدام همانند بشکه باروتی خواهد بود که مقابله به مثل ایران را در پی خواهد داشت .

این مقام آلمانی همچنین با تحریک آمیز خواندن اقدامات دولت آمریکا در فروش سلاح به متحدان خود در خاورمیانه به بهانه مقابله با ایران، درباره پیامدهای خطرناک آن هشدار داد.