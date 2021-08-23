به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که باید روز ۲۲ شهریور در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الهلال برود، طی روزهای گذشته توسط سرمربی و مدیرعامل باشگاه شاهد تمدید چند قرارداد و عقد قرارداد با چند بازیکن جدید بود.

در این میان اما روز دوشنبه برای ساختمان باشگاه استقلال یک روز پرحاشیه و پر از اتفاقات جنجالی بود. از موافقت عجیب با جدایی قایدی تا درگیری هواداران با فرزاد مجیدی به خاطر جدایی قایدی و البته سرپرستی که تنها چند دقیقه این مسئولیت را برعهده داشت.

حذف پیام جنجالی و تمدید قرارداد

سیدحسین حسینی چراغ اول روز پرحاشیه باشگاه استقلال را روشن کرد و با یک پست بامدادی خواب نیمه شب را از مدیرعامل باشگاه گرفت. او در این پست با هواداران استقلال خداحافظی کرد اما دقایقی بعد مجبور به حذف آن شد. حسینی ساعاتی بعد به باشگاه استقلال رفت و قراردادش را با این تیم تمدید کرد.

رشید مظاهری جدا می‌شود؟

با تمدید قرارداد سیدحسین حسینی حالا یکی از شاه مهره‌های استقلال باید از این تیم جدا شود چرا که ماندنش به ضرر هر دو دروازه بان است. رشید مظاهری که از او به عنوان گلر فصل آینده سپاهان نام برده می‌شود روز یکشنبه در محل باشگاه مذاکراتی را با مسئولان استقلال انجام داد اما تکلیفش را مشخص نکرد. باید دید او برای فصل آینده چه تصمیمی می‌گیرد.

خروج نام دژاگه از بین گزینه‌ها

اشکان دژآگه هافبک میانی و بازی ساز باتجربه فوتبال ایران با سابقه کاپیتانی تیم ملی، یکی از بازیکنانی بود که مورد نظر باشگاه استقلال قرار داشت و حتی مذاکراتی هم به صورت غیر مستقیم با او صورت گرفته بود اما در نهایت روز دوشنبه از بین گزینه‌ها خارج شد.

جدایی جنجالی مهدی قایدی

در حالی که سرمربی و مدیرعامل باشگاه استقلال حاضر نشدند خبر جدایی قطعی مهدی قایدی از این تیم را اعلام کنند، انتشار فیلمی از حضور این بازیکن در تمرینات تیم الاهلی شرایط را برای باشگاه سخت کرد تا مسئولان آن مجبور شوند پس از امضا قرارداد پنج ساله قایدی با شباب الاهلی بیانیه بدهند و اعلام کنند که با جدایی این بازیکن موافقت کرده‌اند!

باشگاه استقلال در این بیانیه تاکید کرد که انتقال مهدی قایدی به تیم شباب امارات گران‌ترین انتقال تاریخ فوتبال ایران است اما اشاره نکرد که مبلغ این انتقال چقدر بوده است که عنوان گران‌ترین را به خود اختصاص داده. این باشگاه حتی اعلام نکرد چقدر از این انتقال نصیب باشگاه می‌شود.

زرینچه یک ساعت هم سرپرست نبود!

بعد از اینکه باشگاه استقلال اعلام کرد نصرالله عبداللهی دیگر سرپرست نیست و جواد زرینچه جایگزین او شده است، فرزاد مجیدی هم با برادرش تماس گرفت و موضوع جابجایی را اعلام کرد که منجر به حضور فرهاد مجیدی در باشگاه و جلسه با مددی شد. بعد از این اتفاق جواد زرینچه که یک ساعت پیش حکمش را از مددی گرفته بود اعلام کرد مسئولیت سرپرستی تیم فوتبال استقلال را نمی‌پذیرد!