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۲ شهریور ۱۴۰۰، ۲۱:۰۳

فرمانده انتظامی کرج:

عاملان درگیری و نزاع خیابانی منطقه خرمدشت دستگیر شدند

عاملان درگیری و نزاع خیابانی منطقه خرمدشت دستگیر شدند

کرج - فرمانده انتظامی کرج گفت: ۷ نفر از عاملان اصلی درگیری و نزاع خیابانی منطقه خرمدشت که باعث ایجاد اختلال در آرامش و امنیت مردم شده بودند، در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم‌پور عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد درگیری و نزاع خیابانی توسط چند نفر از اوباش منطقه خرمدشت؛ بلافاصله مأموران کلانتری ۴۱ خرمدشت به محل اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل مورد نظر مشخص شد که تعدادی از اوباش سابقه دار منطقه به علت اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر شده‌اند که این اقدام منجر به ضرب و جرح طرفین نزاع شده است.

فرمانده انتظامی کرج بیان کرد: با انجام تحقیقات از سوی مأموران، ۵ نفر از عاملان درگیری در محل دستگیر و ۲ نفر هم که از محل نزاع متواری شده بودند، در کمتر از ۴۸ ساعت مخفیگاه شأن شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشف تعدادی سلاح سرد از متهمان دستگیر شده، متذکر شد: به اوباشی که امنیت شهروندان را مخدوش می‌کنند هشدار می‌دهیم که پلیس هیچ‌گونه ارفاق و مماشاتی با آنها نخواهد داشت و قاطعانه با مجرمان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5288612

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