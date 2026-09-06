علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههای آموزش و پرورش در حوزه حجاب و مقابله با آسیبهای فرهنگی گفت: مسائل تربیتی سه بستر مهم دارد؛ خانواده، اجتماع و مدرسه. دانشآموز بخش زیادی از زمان خود را خارج از مدرسه سپری میکند و حتی در زمان حضور در مدرسه نیز تمام وقت او صرف فعالیتهای تربیتی نمیشود، بلکه بخشی از زمان دانشآموز به آموزش دروس مختلف از جمله فیزیک، ریاضی و شیمی اختصاص دارد.
وی افزود: آنچه آموزش و پرورش اکنون با تأکید وزیر محترم بر آن کار میکند، موضوع «زیست عفیفانه»، تعمیق احکام دینی و آموزش آموزههای شرعی به دانشآموزان است. تلاش ما این است که با تعمیق مفاهیم دینی، احکام شرعی و تبیین اهمیت زیست عفیفانه، بهویژه برای دانشآموزان دختر، زمینه شناخت بهتر این مفاهیم فراهم شود.
وی با اشاره به تأثیرگذاری جریانهای فرهنگی بر جامعه اظهار کرد: از نگاه ما، ترویج فرهنگ برهنگی خواست دشمن برای تسلط بر جوامع است و هدف آن سعادتمندی جامعه نیست؛ بلکه دشمن تلاش میکند با ایجاد فرهنگ بیبندوباری در جامعه، زمینه را برای تسلط بر منابع آن جامعه و ایجاد اختلال و بههمریختگی در کشور فراهم کند.
اجرای برنامههای تربیتی از ابتدای مهر
فرهادی خاطر نشان کرد: همه این اقدامات از جنس «تبیین» است و باید بتوانیم مفاهیم مورد نیاز را برای دانشآموزان بهدرستی تبیین کنیم. معاونت پرورشی آموزش و پرورش نیز برای این موضوع برنامه دارد و برنامهریزیهای عمیقی در این زمینه انجام شده است که انشاءالله از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد.
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