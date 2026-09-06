تحسین اقدام اخیر سازمان زیباسازی برای تبلیغات محیطی درخصوص حادثه سیرک

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی در چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شهادت صدها تن در ایستگاه اتوبوس در خیابان خیام در سال ۱۳۶۱ اظهار کرد: اربابان آنها امروز هم اینگونه به جشن های عروسی حمله می کنند. اقدام سازمان زیباسازی و تبلیغات در بزرگراه ها با عناوین «عروس رفته گل بچینه» و «شاباش شیطان» اقدام خوبی بود.

وی به بازدید خود از شیرخواگاه بهشت امام رضا(ع) اشاره کرد و افزود: تا زمانی که در این مسئولیت هستیم می توانیم به این مجموعه ها کمک کنیم. اگر گروه های مردمی کمک نکنند، این مجموعه ها ضعیف عمل خواهند کرد؛ لذا باید کمک های لازم را به چنین مجموعه هایی داشته باشیم.

نادعلی تاکید کرد: این اکران‌های هوشمندانه، تلنگر موثر و بیدارباشی بود برای کسانی که شاید هنوز در خواب غفلت هستند و جنایات ددمنشانه جنایتکاران عالم را به درستی نمی‌بینند و درک نمی‌کنند.

ضرورت تقویت و حمایت مدیریت شهری از تشکل‌های مردمی

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، در بخش دیگری از اظهارات خود در صحن شورا با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مراکز نگهداری توان‌خواهان و کودکان بی‌سرپرست پایتخت، از تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه قدردانی کرد.

وی با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از شیرخوارگاه وابسته به مجموعه «بهشت امام رضا (ع)» واقع در منطقه ۱۱ پایتخت گفت: آقای یوسف اصلانی، مدیر این مرکز و مجموعه‌های تحت مدیریت ایشان، در مناطق مختلف شهر از جمله منطقه ۵ و منطقه ۲۲، اقدامات بسیار بزرگ و ارزنده‌ای را برای نگهداری از معلولانی انجام می‌دهند که شاید نگهداری از آن‌ها برای سایر نهادها بسیار دشوار یا ناممکن باشد. در این بازدید مشاهده کردیم که سازمان بهزیستی نیز کمک‌های خوبی به این مجموعه داشته است.

قدردانی از همراهی معاونان شهردار تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از پیشگام بودن مدیران ارشد شهرداری در سرکشی به این مراکز مردمی افزود: پیش از بازدید اینجانب، آقایان شعبانی (معاون هماهنگی و امور مناطق) و فروزنده (معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران) نیز از این مرکز بازدید کرده و کمک‌های ارزنده‌ای به آن انجام داده بودند که لازم است از همکاران عزیزم در شهرداری تهران صمیمانه تشکر کنم.

امانت‌داری در مسئولیت و ضرورت پشتیبانی از نهادهای مدنی

نادعلی در ادامه با یادآوری فرصت خدمت‌رسانی به شهروندان تصریح کرد: به همه همکاران و مسئولان در شهرداری تهران و سایر نهادها یادآور می‌شوم که مسئولیتی که امروز در دست ماست، یک امانت است؛ و ما تنها در دوران تصدی همین مسئولیت‌ها فرصت داریم که به این‌گونه فعالیت‌های مردمی و خیرخواهانه یاری برسانیم.

وی در تبیین اهمیت مشارکت مردم در اداره امور شهر و ارائه خدمات اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر چنین فعالیت‌ها و اقدامات ارزنده‌ای توسط گروه‌ها و نهادهای مردمی انجام نگیرد، ساختار حاکمیتی ناچار است همان کارها را انجام دهد، اما با کیفیتی به مراتب پایین‌تر و هزینه‌هایی به‌مراتب بالاتر. از این رو، وظیفه اخلاقی و اداری ماست که با تمام توان به این تشکل‌های مردمی کمک کنیم تا امور به روانی، درستی و با بالاترین کیفیت به نتایج مطلوب برسد.