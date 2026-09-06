به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، علیاکبر پرچ، مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، در حاشیه نمایشگاه اینوتکس گفت: پیشبینی ما این است که به ازای هر یک دلار ابلاغیهای که از طریق تولید بار اول صادر میکنیم، بین پنج تا ۱۵ دلار کاهش ارزبری برای کشور ایجاد شود. اگر متوسط این میزان را ۱۰ دلار در نظر بگیریم، ۷۵۰ میلیون دلار میتواند در بلندمدت به حدود ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری برای کشور منجر شود.
پرچ خاطرنشان کرد: برای این برآورد، نیاز سالیانه کشور را در بازههای پنجساله و ۱۰ساله لحاظ میکنیم.
وی درباره کاهش هزینهها نیز گفت: برآورد ما نشان میدهد بومیسازی و ساخت داخل اقلامی که در قالب کالا، خدمت یا پروژه و همچنین توسعه لایسنس انجام میشود، میتواند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش هزینه نسبت به نمونههای خارجی به همراه داشته باشد.
تولید بار اول؛ راهکاری برای تأمین پایدار نیاز دستگاهها
مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی با اشاره به دیگر مزایای اجرای طرحهای تولید بار اول بیان کرد: علاوه بر کاهش ارزبری و هزینهها، اینکه یک شرکت داخلی بتواند یک نیاز پایدار را تأمین کند، اهمیت زیادی دارد.
پرچ ادامه داد: تأمین پایدار کالا و خدمات برای دستگاههایی که به آن نیاز دارند و همچنین ارائه خدمات پس از فروش، از جمله موضوعاتی است که همواره با آن چالش داشتهایم؛ بهویژه در ایام تحریم و با شدیدتر شدن تحریمها، در دسترس بودن تأمینکننده و تولیدکننده کالا و خدمت برای دستگاهها بسیار اساسی و مهم خواهد بود.
وی با اشاره به اهداف این دبیرخانه گفت: پیشبینی ما این است که بتوانیم تا پایان امسال مجموع طرحهای تولید بار اول را به حدود یک و نیم میلیارد دلار برسانیم.
سهم بالای وزارت نفت از طرحهای تولید بار اول
پرچ درباره همکاری دستگاههای مختلف با دبیرخانه تولید بار اول اظهار کرد: تلاش ما تاکنون این بوده است که با کمک دستگاههایی که پیشرو بودهاند، این مسیر را توسعه دهیم.
وی افزود: وزارت نفت نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد طرحها را، چه از نظر ارزش و چه از نظر تعداد، به خود اختصاص داده است. وزارت نیرو نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد طرحها را در اختیار داشته و دستگاههای دیگری مانند وزارت ارتباطات، وزارت راه و سایر مجموعهها نیز در این زمینه فعال بودهاند.
مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی ادامه داد: در قالب تفاهمنامههایی که با خود دستگاهها یا زیرمجموعههای آنها منعقد میکنیم، تلاش داریم هم دستگاهها را با فضای تولید بار اول بیشتر آشنا کنیم و هم مسیر ارتباط و انعقاد قرارداد با شرکتهای دانشبنیان و فناور را توسعه دهیم.
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