آمار مرگ های ناگهانی قلبی در ایران بالاتر از اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد حدائق، با اشاره به بررسی دقیق و مقایسه‌ای مرگ قلبی ناگهانی در ایران و امکان پیشگیری از آن، گفت: بررسی پیامدها در مطالعه قند و لیپید تهران با بیش از ۲۰ سال سابقه، بستر مناسبی برای بررسی این معضل مهم فراهم کرد.

وی افزود: اخیراً مطالعه‌ای در مرکز تحقیقات و پیشگیری از بیماری‌های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این خصوص انجام شد که مقاله آن در نشریه معتبر Scientific Reports با ضریب تأثیر ۴,۳۷ به چاپ رسیده است.

حدائق ادامه داد: بر اساس نتایج این مطالعه میزان بروز این مرگ‌های ناگهانی سالانه بیش از ۲ در ۱۰۰۰ نفر ساکنان تهرانی با سن بیشتر از ۳۰ سال است.

مجری این طرح خاطرنشان کرد: میزان بروز این واقعه سالانه بین ۰,۲ تا ۰.۹۲ (دو دهم تا ۹۲ صدم) در ۱۰۰۰ نفر در کشورهای اروپایی است که در مقایسه این آمار در کشور ما به شکل قابل توجهی بالا است.

وی بر ضرورت بررسی علل وقوع آن به منظور برنامه ریزی برای پیشگیری از رخداد آن تاکید کرد.

به گفته حدائق، عوامل خطر قابل تغییر نظیر دیابت نوع ۲، افزایش فشار خون، چاقی مرکزی و استعمال دخانیات ۶۵ درصد بار مرگ و میر ناگهانی قلبی عروقی را به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: شاید با شناخت و مدیریت این عوامل بتوان میزان قابل توجهی از این مرگ‌های ناگهانی را پیشگیری کرد.

حدائق از سایر عوامل مؤثر در این عارضه به افزایش سن، جنس مرد، تاریخچه قبلی حوادث قلبی عروقی و میزان ضربان قلب (حین استراحت) مساوی و بیشتر از ۹۰ در دقیقه اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه موارد دیابت تازه تشخیص داده شده که بیمار از آن مطلع نبوده با افزایش ریسک ۱۰۰ درصدی برای بروز این حوادث همراه بوده است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: این واقعیت موید غفلت در غربالگری مناسب در سطوح فردی و اجتماعی است که با هزینه اندک قابل پیشگیری است.

حدائق تاکید کرد: غربالگری عوامل خطر قلبی عروقی خصوصاً دیابت و فشار خون بالا در سطوح پایه و مراقبان سلامت باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و کنترل این ریسک فاکتورهای مهم بر اساس راهنماهای مدون کشوری پایش شود.

وی یادآور شد: این عارضه با غربالگری مناسب در سطوح فردی و اجتماعی و هزینه اندک قابل پیشگیری است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، راهبردهای مقابله با این عارضه را چند جانبه برشمرد و گفت: این استراتژی‌ها ابتدا باید در راستای اصلاح الگوی غذایی، کاهش دریافت نمک، افزایش فیبر، افزایش فعالیت‌های فیزیکی خصوصاً ورزش‌های داخل منزل (در دوران پاندمی کووید ۱۹) و قطع مصرف دخانیات، انجام شود.

به گفته حدائق، برنامه ریزی در این راستا لازم است در اسرع وقت مورد توجه مسئولین سیاستگذاری قرار گیرد.

وی افزود: غربالگری عوامل خطر قلبی عروقی خصوصاً دیابت و فشار خون بالا نیز در سطوح پایه و مراقبان سلامت باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و کنترل این ریسک فاکتورهای مهم بر اساس راهنماهای مدون کشوری پایش شود.

حدائق به عنوان راهکار پایانی تاکید کرد: ضروری است آموزش‌های لازم در خصوص احیای قلبی عروقی در سطوح آموزش و پرورش و رسانه‌های عمومی و فضاهای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد و امکان دسترسی آسان به اورژانس و وسایل احیای قلبی عروقی (CPR) فراهم شود.