کاهش 35 درصدی آلودگی هوا پس از سهمیه بندی بنزین

دکتر فتح الله امی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بر اساس اعلام شرکت پخش و پالایش وزارت نفت ، متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور 75 میلیون لیتر بوده که با سهمیه بندی بنزین این مقدار به 50 میلیون لیتر کاهش یافته است .

وی اظهار داشت: 75 میلیون لیتر متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور است در صورتی که در برخی روزها نظیر 12 فروردین امسال این مقدار به 90 میلیون لیتر نیز رسید و به طور کلی مصرف بنزین تا پیش از سهمیه بندی رشد صعودی داشت .

مدیر دفتر طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران گفت: پس از سهمیه بندی بنزین از 6 تیرماه امسال تغییراتی شگرفی در میزان مصرف بنزین ایجاد شد ، به گونه ای که میزان مصرف یکباره نزدیک به 30 میلیون لیتر و به طور متوسط 25 میلیون لیتر کاهش یافت .

امی افزود : میزان آلودگی هوا در 13 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در تهران نیز نشان داده که میزان این آلودگی در تهران نیز نسبت به زمان های مشابه آن در سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته است .

وی ، با بیان اینکه 4 گاز آلاینده به همراه ذرات معلق در هوا وجود دارد که باعث آلودگی هوا می شوند و مهمترین این آلاینده ها، گاز منوکسید کربن است، گفت: میزان این آلاینده ها در ایستگاه فاطمی که به طور معمول منطقه ای آلوده است حدود 30 درصد کاهش یافته به همین علت این آمارها نشان می دهد که این کاهش 30 درصدی آلودگی هوا صحیح است .

مدیر دفتر طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران خاطر نشان کرد: آمار دقیق کاهش میزان آلودگی بزودی اعلام می شود.