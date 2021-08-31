بهبودی ۶۲هزار بیمار مبتلا به کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز یزدان پناه گفت: تعداد قربانیان کرونا در استان به ۸۵۴ نفر رسیده است.
وی افزود: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶ بیمار جان خود را از دست دادند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه ۶۱۱ بیمار در بیمارستانهای معین کرونا بستری هستند، عنوان کرد: از این تعداد ۲۹۰ نفر مبتلای قطعی به کرونا بوده و ۴۷ نفر در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان هستند.
وی افزود: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد تاکنون ۶۱۹۹۰ نفر بهبود یافتهاند.
یزدان پناه گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۳۰ نمونه رپید تست انجام شده که ۱۸ درصد موارد مثبت و بیشترین مبتلایان در شهرستانهای بویراحمد، کهگیلویه و بهمئی و از ۱۱۷۵ نمونه pcr انجام شده ٤٠ درصد موارد مثبت و بیشترین مبتلایان بویراحمد، کهگیلویه، گچساران و چرام بود.
وی تصریح کرد: روند صعودی بیماری در استان ادامه دارد و بیماری کرونای دلتا در استانهای مجاور نیز به سرعت منتشر شده و افرادی با سنین پایینتر را نیز درگیر میکند. میزان سرایت پذیری بالایی داشته و میزان کشندگی آن نیز بیشتر است و مردم باید احساس خطر کنند.
یزدانپناه بیان کرد: بنابراین باید دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمایند، در تجمعات حضور نیابند و محدودیتها را رعایت نمایند تا از این پیک خطرناک عبور نمائیم.
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