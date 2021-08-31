۳ برادر بر اثر گازگرفتگی چاه در میاندربند جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فرهودی اظهار کرد: ساعت ۱۹:۳۰ روز گذشته هشتم شهریورماه ۱۴۰۰ گزارشی به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی واصل شد.

وی افزود: این گزارش مبنی بر گاز گرفتگی منجر به فوت در روستای ده‌گل میاندربند شهرستان کرمانشاه بوده که بلافاصله پرسنل عملیات سازمان آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه و بررسی‌های اولیه مشخص شده که سه برادر در حال لایروبی چاه کشاورزی بودند که بر اثر استنشاق گاز و کمبود اکسیژن دچار خفگی و فوت شدند.

فرهودی افزود: با تلاش پرسنل عملیات سازمان آتش‌نشانی و استفاده از تجهیزات کار در عمق، اجساد متوفیان از درون چاه به بیرون منتقل و تحویل مأموران نیروی انتظامی شدند.