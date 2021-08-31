۲۵۰۰ متهم اخلال در بازار دارو به قوه قضائیه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان افزود: عده‌ای سودجو و فرصت طلب، با احتکار اقلام دارویی و بهداشتی و راه اندازی بازار سیاه، سلامت جامعه و شهروندان را هدف قرار داده اند که اقدامات مجرمانه این قبیل افراد در رصد نیروی انتظامی قرار دارد.

وی ضمن اشاره به راه اندازی قرارگاه مبارزه با احتکار و قاچاق اقلام دارویی و بهداشتی در ناجا افزود: از زمان راه اندازی این قرارگاه، با تشکیل بیش از ۲۰ هزار تیم مشترک با نهادهای ذیربط، بالغ بر ۲۰۰ هزار بازدید از اماکن مرتبط اعم از انبارهای دارو و تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ها انجام و ضمن شناسایی بیش از ۱۲ هزار اماکن دارای تخلف، حدود ۲۳۰۰ فقره پرونده قضائی تشکیل شده است و نزدیک به ۲۵۰۰ متهم به اخلال در بازار دارو و تجهیزات پزشکی تحویل مراجع قضائی شده اند.

سردار حاجیان ادامه داد: نیروی انتظامی علاوه اقدامات میدانی مقابله با سودجویان نظام دارویی و بهداشتی کشور، حوزه بهداشت و درمان خود را برای ارائه خدمات درمانی به عموم مردم بسیج کرده است و مشارکت و همکاری تنگاتنگی با نظام سلامت کشور در امر مبارزه با ویروس منحوس کرونا دارد.

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا ضمن اشاره به تدابیر فرمانده ناجا مبنی بر بسیج تمام امکانات اجرایی، بهداشتی و درمانی ناجا برای اجرای فرمان فرماندهی معظم کل قوا در امر مبارزه با ویروس کرونا بیان کرد: حوزه بهداشت و درمان ناجا آمادگی خود را برای مشارکت در امر واکسیناسیون عمومی در بیش از ۱۰۰ شهرستان کشور اعلام نموده و پایگاه‌های واکسیناسیون ناجا در شهرستان‌های قم، یزد و تهران فعال است و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این مراکز واکسینه شده اند.

سردار حاجیان با اشاره به فعالیت مراکز واکسیناسیون خودرویی ناجا در تهران نیز خاطر نشان کرد: در این کلانشهر دو مرکز خودرویی واکسیناسیون ناجا در بوستان ولایت و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در تمام ایام هفته مشغول خدمات رسانی به مردم است و در هریک از این مراکز روزانه حدود ۲۵۰۰ دوز واکسن کرونا تزریق می‌شود.

وی با اشاره به صیانت و حراست مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر از مرزهای کشور تصریح کرد: به همت مرزبانان غیور نیروی انتظامی، کنترل و اشرف مطلوبی بر مرزهای کشور حاکم است و در بحث تردد اتباع بیگانه به نظر می‌رسد ورازت بهداشت باید حضور نیروهایش را در مرزها به ویژه مبادی ورودی تقویت کند تا کنترل‌های بهداشتی بیشتری صورت بگیرد.

سخنگوی ناجا در پایان ضمن درخواست از مردم برای گزارش اخبار مربوط به قاچاق، احتکار و هر گونه اخلال در نظام سلامت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰، گفت: از آنجا که یکی از مأموریت‌های مهم نیروی انتظامی حفظ جان مردم می‌باشد لذا با هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل احتکار و قاچاق اقلام دارویی، بهداشتی و هر گونه اقدام دیگری که با تهدید سلامت جامعه، جان شهروندان را به خطر بیندازد قاطعانه و بدون اغماض برخورد جدی خواهد کرد.