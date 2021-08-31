گام مثبت فدراسیون جهانی وزنه برداری برای ماندن در المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رأی گیری دومین کنگره اساسنامه فدراسیون جهانی وزنه برداری IWF که در دوحه قطر برگزار شد در حالی که کنگره نخست در اواخر ژوئن بدون توافق به پایان رسیده بود.

پیروس دیماس، وزنه بردار افسانه‌ای یونانی که عضو هیأت اجرایی IWF است، در این خصوص گفت: «۹۳.۳ درصد رأی دادیم که درصد بالایی است. به اعتقاد من این یک پیروزی بزرگ برای ورزش ما است. من قبل از آمدن به اینجا بسیار نگران بودم اما افرادی را میبینم که از ورزش ما حمایت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند ورزش ما را در المپیک حفظ کنند.»

دیماس در پاسخ به این سوال که آیا قانون اساسی جدید به تأیید IOC هم خواهد رسید، می‌گوید: «من فکر می‌کنم بله زیرا ما آنچه را که IOC می‌خواهد انجام دادیم و الان دیگر چیزی نداریم که نگران آن باشیم.»

هیأت اجرایی IOC قرار است روز ۸ سپتامبر تشکیل جلسه دهد. در آخرین جلسه IOC در توکیو، به کمیته اجرایی اختیار داده شد که فدراسیون را از شرکت در المپیک منع کند. کمیته بین المللی المپیک بارها به IWF هشدار داده است که اگر در قانون اساسی جدید معیارهای خاصی برای اصلاح حاکمیت داخلی و اقدامات ضد دوپینگ اعمال نشود، این ورزش ممکن است جایگاه خود را در بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ از دست بدهد.

در حالی که قانون اساسی ۱۵۶ صفحه‌ای به تصویب رسیده، پنج اصلاحیه در سند وجود دارد که هنوز باید مورد بحث و تصمیم گیری قرار گیرد و جلسه بررسی به احتمال زیاد تا دوشنبه ادامه خواهد داشت.

پس از انجام اصلاحات، کمیته اجرایی IWF قرار است برای بحث در مورد جزئیات از جمله زمان و مکان برگزاری کنگره تأخیری انتخاباتی تشکیل جلسه دهد.

به گفته دیماس پس از اتمام جلسه کمیته اجرایی، IWF قانون اساسی جدید را به طور کامل منتشر خواهد کرد.