به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، محسن دلجو هنرمند پیشکسوت آئینه‌کاری، صبح پنجشنبه ۱۱ شهریورماه بر اثر عوارض ابتلاء به کرونا در سن ۸۲ سالگی دارفانی را وداع گفت.

استاد محسن دلجو متولد ۱۳۱۸ اردبیل، از نوادگان میرزا محسن مجتهد و دارای نشان درجه یک هنری در رشته آئینه‌کاری بود.

مؤسسه هنرمندان پیشکسوت ضایعه درگذشت این هنرمند گرانسنگ را به خانواده گرامی‌اش، هنرمندان پیشکسوت و اهالی هنر تسلیت می‌گوید.

نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت نیز در پیامی درگذشت محسن دلجو هنرمند پیشکسوت آئینه‌کاری را تسلیت گفت. در متن نیکنام حسینی‌پور چنین آمده است:

«هوالباقی

آئین آئینه‌ها، صداقت است و راستی، کرونا که این روزها غبار مرگ را بر آئینه‌ی زندگانی نشانده، هنرمند آئینه کار پیشکسوت را از ما گرفت.

استاد محسن دلجو که سالیان را در هنر اصیل و ارزنده آیینه‌کاری فعالیت می‌کرد و نشان چشم‌نواز هنر او را بر بسیاری از بناهای تریخی و آثار ماندگار این حوزه می‌توان یافت، از میان‌مان رفت اما هر بار که بر قطعه‌های زیبای آئینه کنار هم قرار گرفته می‌نگریم و خود را باز می‌جوییم، یاد او را دل زنده نگاه می‌داریم.

نام استاد دلجو همواره بر شناسنامه هنر آیینه‌کاری جاودان است و یاد او ماندگار برای آنان که پس از ایشان در این مسیر گام می‌گذارند.

از خداوند منان برای ایشان رحمت واسعه و برای بازماندگان و خانواده محترمشان صبر جزیل از درگاه باری تعالی مسالت دارم.»