تمدید پوشش بیمه ای صندوق روستاییان و سلامت همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهراد کمانگری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پوشش بیمه ای بیمه شدگان صندوق بیمه روستائیان و سلامت همگانی تمدید شد.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان افزود: بیمه شدگان صندوق های بیمه روستائیان و سلامت همگانی که تمدید دفاتر درمانی آنها از سوی سازمان بیمه سلامت ایران تا تاریخ ۳۱ شهریور امسال‬ به صورت سیستمی و متمرکز انجام شده است، برای تمدید پوشش بیمه ای خود بعد از تاریخ اعلام شده باید به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد و یا از طریق سامانه خدمات غیرحضوری مراجعه و اقدام به تمدید پوشش بیمه ای خود کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در زمان دریافت خدمات بیمه ای جلوگیری شود.