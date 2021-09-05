۱۴ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۴۴

مدیرکل بیمه سلامت گلستان خبرداد؛

تمدید پوشش بیمه ای صندوق روستاییان و سلامت همگانی

گرگان- مدیرکل بیمه سلامت گلستان از تمدید پوشش بیمه ای بیمه شدگان صندوق بیمه روستائیان و سلامت همگانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهراد کمانگری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پوشش بیمه ای بیمه شدگان صندوق بیمه روستائیان و سلامت همگانی تمدید شد.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان افزود: بیمه شدگان صندوق های بیمه روستائیان و سلامت همگانی که تمدید دفاتر درمانی آنها از سوی سازمان بیمه سلامت ایران تا تاریخ ۳۱ شهریور امسال‬ به صورت سیستمی و متمرکز انجام شده است، برای تمدید پوشش بیمه ای خود بعد از تاریخ اعلام شده باید به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد و یا از طریق سامانه خدمات غیرحضوری مراجعه و اقدام به تمدید پوشش بیمه ای خود کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در زمان دریافت خدمات بیمه ای جلوگیری شود.

