عباس صفایی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا اظهار داشت: بورس کالا بازاری سازمان یافته است که مانند بورس اوراق بهادار، کالاهایی مشخص و با روش‌هایی از پیش تعیین شده در آن معامله می‌شوند.

وی اضافه کرد: این بازارها در برخی کشورهای دنیا قدمتی بیش از یک قرن دارند و کارآمدی خود را اثبات کرده‌اند بنابراین جای نگرانی در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت سیمان مند دشتی خاطر نشان کرد: ناکارآمدی روش‌های معامله در بازارهای سنتی در بخش‌های عرضه و تقاضا و عدم شفافیت در فرایند کشف قیمت باعث ناتوانی نهادهای مسئول بر نظارت دقیق بر قیمت‌ها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق تولید کننده و مصرف کننده می‌شود.

وی تصریح کرد: در بورس کالا برای رفع این قبیل مشکلات راه کارهای مناسبی پیش بینی شده است که با ورود عمده شرکت‌های صنعت سیمان به بورس در آینده حل خواهند شد.

صفایی زاده افزود: شرکت سیمان مند دشتی نیز همپای دیگر شرکت‌های زیرمجموعه هولدینگ سیمان غدیر با هدف شفاف سازی قیمت‌ها، حذف واسطه‌های غیر ضروری و ایجاد ارتباط مستقیم با خریداران و توزیع کنندگان واقعی سیمان، وارد بورس کالا شده است و متناسب با نیاز بازار نسبت به عرضه محصولات خود در بورس اقدام می‌کند.

وی تصریح کرد: از خردادماه امسال با اولین عرضه سیمان در بورس کالا، کشف قیمت سیمان بر اساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضای بازار انجام شد و علی رغم اینکه در تیرماه تولید سیمان بر اثر قطع ناگهانی برق دچار افت شد اما پس از رفع مشکل با تلاش مدیران کشور در صنعت سیمان به سرعت به جایگاه اصلی تولید بازگشتیم و امروز شاهد تعادل و ثبات در بازار سیمان هستیم.

مدیرعامل سیمان مند دشتی افزود: اصلاح ساختاری در هر صنعتی نیاز به زمان و همکاری چند جانبه دارد. بنابراین از همه مسئولین و مشتریان درخواست می‌کنیم با اندکی صبر و همراهی خود، صنعت سیمان را در این مسیر صحیح همراهی کنند.