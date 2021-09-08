به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه شنبه اعلام کرد که چین در تعامل با طالبان در پی خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان با مسائل جدی روبروست.

وی همچنین گفت که از کشورهای همسایه افغانستان مانند چین، پاکستان، ایران و روسیه می‌خواهد تا بر روی ترتیباتی در افغانستان کار کنند.

بایدن همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأمین مالی طالبان از سوی چین مدعی شد که پکن با طالبان مشکل جدی دارد.

از سوی دیگر، «جن ساکی» سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که کشورش عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت جدید افغانستان ندارد و اینکه تصمیم ایالات متحده به گام‌های طالبان در آینده بستگی دارد.

گفتنی است، گروه طالبان روز سه شنبه اعضای دولت موقت خود را اعلام و «ملأ هیبت الله آخوندزاده» را به عنوان نخست وزیر موقت افغانستان تعیین کرد.