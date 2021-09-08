به گزارش خبرگزاری مهر، بابک عشرتی اظهار داشت: روند واکسیناسیون در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ ۱۵ شهریور دوباره به روال عادی برگشته و مراکز تجمیعی با افزایش ظرفیت آماده ارائه خدمت به مردم هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت واکسیناسیون برای افراد ۴۵ سال به بالا در استان تهران فراهم شده است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران علاوه بر تزریق عمومی، واکسیناسیون ۵۴ گروه شغلی را به عهده دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از زحمات همکاران قدردانی کرد و افزود: طبق دستور وزیر بهداشت ما هم این آمادگی را داریم تا واکسیناسیون عمومی را طی برنامه زمانی مشخص شده به اتمام برسانیم.