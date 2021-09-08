کاروان «نذر آب ۴» به درمیان رسید/ تحفه ای برای روستاهای لب تشنه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نذر آب ۴ که در شهرستان درمیان برگزار شد، با اشاره به اینکه سرمایه اصلی هلال احمر داوطلبینی هستند که در بحران ها به کمک همنوع می شتابند، اظهار کرد: بحران تنها سیل و زلزله نیست بلکه هر جا زندگی عادی مردم مختل شود، هلال احمر به کمک مردم می شتابد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خشکسالی چندین ساله خراسان جنوبی موجب شده مردم این دیار در شرایط خاصی به سر ببرند، بیان کرد: خشکسالی و گرد غبار بر مردم خراسان جنوبی و از جمله شهرستان درمیان سختی هایی را وارد کرده است.

رضایی گفت: هر چند هلال احمر با نیات بشر دوستانه به کمک مردم می شتابد ولی گره گشایی از سختی های مردم شهرهای مرز نشین چون درمیان به امنیت پایدار و ماندگاری مردم مرزنشین نیز کمک می کند.

وی با بیان اینکه طرح نذر آب با هدف کاهش تنش های آبی صورت می گیرد، ادامه داد: اقدام مهمی که در راستای کاهش تنش های آبی می تواند صورت گیرد احیاء قنوات و تکمیل مجتمع های آبرسانی است تا آب به صورت پایدار در اختیار مردم قرار گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه خشکسالی در واقع یک زلزله خاموش در استان بود، ادامه داد: امروز همچنین در راستای این طرح ۵۰۰ بسته معیشتی و بهداشتی بین نیازمندان روستاهای درمیان توزیع می شود.

حسن آصفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر قزوین (به عنوان استان پشتیبان در این طرح) گفت: امروز با توجه به اشتباهات نادرستی که در برداشت از منابع آبی داشته ایم با مشکلاتی رو به رو هستیم.

وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ بشر دوستی از وظایف هلال احمر است، اظهار کرد: از این جهت هر کجا که آلام و درد بشری وجود داشته باشد داوطلبان هلال احمر حضور دارند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر قزوین گفت: در حال حاضر واقعیت این است که خشکسالی و بی آبی از جمله این آلام در استان های مختلف کشور است.

آصفی یادآور شد: ما واژه نذر آب را برای کارمان انتخاب کردیم که مردم و مسئولان را نسبت به بحران آب هشیار و هشدار دهیم.

وی با بیان اینکه چهار سال است که این کار فرهنگی را آغاز کرده ایم. افزود: ما باید فرهنگ و شیوه استفاده از آب را تغییر دهیم و گرنه در آینده این بحران جدی خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر قزوین اظهار کرد: ما در هلال احمر می خواهیم صدای مردم تشنه این منطقه باشیم تا اندکی از آلام آنان کاسته شود.

آصفی یادآور شد: ما کار را امروز با توضیح بسته های معیشتی در مناطق محروم درمیان آغاز می کنیم و در ادامه کار را برای آبرسانی پایدار و همچنین حضور گروه های درمانی و.. را خواهیم داشت.