وزیر خارجه سودان جنوبی اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رئیس جمهور سودان جنوبی روز پنج شنبه با صدور حکمی «بئاتریس خمیسا وانی» وزیر امور خارجه و همکاری بین‌المللی این کشور را از سمت خود برکنار کرد.

رئیس جمهور سودان «مائیک آئیی دِنگ» را که پیش‌تر در سمت وزیر امور ریاست جمهوری فعالیت کرده بود، به جانشینی خمیسا وانی منصوب کرد.

هنوز علت تصمیم غیرمنتظره رئیس جمهور سودان جنوبی برای اخراج وزیر خارجه اعلام نشده است؛ وزیری که از زمان تشکیل دولت ائتلافی در سودان جنوبی (ژوئن ۲۰۲۰) این سمت را در اختیار داشت.

یک مقام دولت سودان جنوبی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری آناتولی گفت که این تصمیم رئیس جمهور برای همه غیرمنتظره و غافلگیرکننده بود.

به گفته این مقام سودان جنوبی، هیچکس از دلیل برکناری وزیر خارجه اطلاعی ندارد و افزود که این برکناری ممکن است صرفاً یک تغییر سازمانی عادی باشد.