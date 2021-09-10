به گزارش خبرنگار مهر هدایت اله جمالی پور شب گذشته در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونای استان قزوین که در سالن شهید امامی و با حضور وزیر بهداشت و درمان برگزار شد اظهار کرد: امیدواریم امیدی که امروز در جامعه ایجاد شده را به یک سرمایه بزرگ تبدیل کرده و برای حل مشکلات از آن استفاده کند.

وی افزود: از ابتدای شیوع کرونا تمام ظرفیت‌های استان به میدان آمدند و شاهد حضور خوب رسانه‌ها، خیرین، بخش خصوصی و سایر اقشار بودیم و همدلی خوبی در استان برای استفاده از ظرفیت‌ها برای کار و تلاش وجود دارد.

استاندار قزوین تصریح کرد: کل تخت‌های بیمارستانی قابل دفاع در استان به ۴۰۰ تخت نمی‌رسد و بقیه تخت‌ها فرسوده است تا جایی که بیمارستانی همچون شهید رجایی بیش از ۶۰ سال سن دارد.

وی تأکید کرد: تعدادی از بیمارستان‌های استان همچون بیمارستان ۲۲ بهمن استیجاری است و نیاز است اقدام جدی برای تأمین زیرساخت‌های درمانی استان انجام شود.

جمالی پور بیان کرد: در حالی که در این چند سال تعداد زیادی بیمارستان ساخته شده اما در استان قزوین هنوز شاهد استفاده از بیمارستان‌هایی با عمر چند ده ساله در استان هستیم.

وی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در بخش درمان یک ضرورت برای کادر درمانی است که در این دو سال خالصانه در میدان مبارزه با کرونا حضور دارند.

استاندار قزوین گفت: در بخش تروما باید قزوین را به دلیل جایگاه ویژه ای که دارد متفاوت دید چون خدمات به این استان خدمت به ۱۱ استان است.

وی اظهار کرد: معوقات کادر درمان و پرداخت آن امری ضروری است و بنا به دستور رئیس جمهور نیاز است تا فکری جدی برای آن بشود.

جمالی پور با اشاره به اینکه اگر استان قزوین ویژه دیده نشود متأسفانه به سرعت می‌توانیم به یک شرایط سخت برسیم افزود: با حدود ۱۵۰ هزار کارگر نیاز است سهمیه ویژه ای برای واکسن در استان قزوین دیده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق محرومی همچون آوج و طارم در استان وجود دارند که محروم هستند اما مشمول محرومیت نمی‌شوند و بر همین اساس نیز پزشک رغبتی برای حضور در این مناطق ندارد.