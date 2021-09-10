افغانستان باثبات، پاسخگوی منافع مردم افغان و جامعه جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، وزرای امور خارجه کشورهای مجاور افغانستان در نشست ویدئویی درباره مسئله افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

در این نشست ویدئویی که به ریاست «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان برگزار شد، «عبدالعزیز کاملاف» وزیر امور خارجه ازبکستان، «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «سراجالدین مهرالدین» وزیر امور خارجه تاجیکستان و «وفا حاجی‌اف» معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان این نشست ویدئویی ضمن حمایت از حق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و همچنین پایبندی به تأمین صلح، امنیت، آشتی ملی، اصول عدم دخالت در امور داخلی و توسعه پایدار افغانستان تأکید کردند که آینده این کشور باید توسط مردم آن تعیین شود.

در این نشست تأکید شد که افغانستان با ثبات، ایمن و شکوفا پاسخگوی منافع مردم چند ملیتی افغان و جامعه جهانی است و همچنین بر اهمیت همکاری‌های پایدار بین‌المللی با افغانستان از جمله حمایت از نیازهای بشردوستانه در توسعه این کشور تأکید شد.

علاوه بر این، بر اهمیت اقدامات مشترک برای حل و فصل مشکلات مشترک و تلاش برای تحکیم بیش از پیش همکاری و روابط حسن همجواری بین کشورهای مجاور برای کمک به صلح، امنیت، ثبات، به هم پیوستگی منطق‌های و همگرایی اقتصادی تأکید شد.