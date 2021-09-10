«مصطفی الکاظمی» با فرمانده نظامی آمریکا دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق با «کنت مکنزی» فرمانده ستاد مرکزی نیروهای نظامی آمریکا دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در بغداد انجام شد.

بر اساس این گزارش، طرف‌های عراقی و آمریکایی در جریان دیدار مذکور در خصوص آخرین تحولات امنیتی عراق بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار مکنزی مدعی شد که واشنگتن به کاهش نیروهای نظامی خود در عراق پایبند است.

پیشتر «حامد الموسوی» نماینده پارلمان عراق در سخنانی تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند تا با به کارگیری عناصر گروه تروریستی داعش عراق را با هرج و مرج مواجه کند.

وی گفت: قابل پیش بینی است که واشنگن از ابزار داعش به عنوان اهرمی برای اعمال فشار به دولت عراق استفاده کند تا اینکه دولت مجبور شود مصوبه اخراج نیروهای آمریکایی از کشور را اجرا نکند.

این نماینده پارلمان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵ هزار نفر از خانواده‌های تروریست‌ها در اردوگاه الهول واقع در سوریه حضور دارند که اهرم فشار آمریکا به حساب می آیند.