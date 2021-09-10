وضعیت امروز افغانستان حاصل ۲۰ سال اشغالگری آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش اسالم با اشاره به بیستمین سالگرد حادثه یازدهم سپتامبر و انفجار برج‌های دوقلوی آمریکا در یک عملیات تروریستی، گفت: حادثه یازدهم سپتامبر خودزنی بزرگ آمریکا برای حضور در منطقه غرب آسیا بود.

حجت الاسلام باقری با بیان این نکته که آمریکا بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس و جنگ عراق و کویت بهانه‌ای برای اقدام مستقیم نظامی در منطقه و نا امن کردن آن نداشت، افزود: با این اقدام ساختگی که منجر به مرگ سه هزار نفر و مجروح شدن ۲۵ هزار نفر از افراد عادی و بی گناه شد بهانه‌ای برای حمله نظامی به افغانستان و اقدام مستقیم نظامی در منطقه برای خود ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا بزرگترین عامل ترور در جهان و حامی بزرگ تروریسم است، گفت: بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد و به مردم دنیا اینگونه القا کرد که منطقه غرب آسیا محل رشد و پرورش تروریست‌ها بوده و این کشور پرچمدار دموکراسی و آزادی برای مردم این منطقه است.

امام جمعه اسالم ادامه داد: وضعیت امروز افغانستان و کشورهای منطقه مثل عراق و سوریه حاصل حضور ۲۰ ساله و اشغالگری جنایتکارانه آمریکا در منطقه است.

وی با اشاره به حوادث امروز افغانستان، هر گونه درگیری داخلی و افغان کشی را محکوم کرد و افزود: مثلث شوم غربی، عبری و عربی به سرکردگی آمریکا در صدد شعله ور کردن آتش جنگ قومی- مذهبی در افغانستان است.

حجت الاسلام باقری اضافه کرد: ادامه درگیری‌ها در پنجشیر به نفع هیچیک از گروه‌های افغان نیست و باید هر چه سریع‌تر با ایجاد وحدت و وفاق ملی مردم افغانستان خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند.

وی تأکید کرد: وارد کردن خسارت‌های فراوان اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی به کشور افغانستان، خروج غیرمسئولانه آمریکا از عراق و عدم پایبندی به تعهدات، جنایت فرودگاه کابل و صدها جنایت دیگر در سال‌های گذشته در منطقه نشان می‌دهد که عامل همه بدبختی‌ها آمریکای جنایتکار است که هیچ گاه قابل اعتماد نیست.

امام جمعه اسالم گریختن و رهایی شش زندانی مقاومت فلسطین از زندان‌های رژیم صهیونیستی را یک شکست مفتضحانه دیگر برای رژیم عنوان و آن را نتیجه ضعف سیستم امنیتی اشغالگران دانست.