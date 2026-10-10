آغاز آنلاین مشاوره و آموزش سلامت روان؛ خدمات سلامت روان با زبان نسل زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، حمیدرضا حسن‌آبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، در نشست رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های مادر استان‌ها و رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های استان تهران که به مناسبت روز جهانی سلامت روان و آغاز هفته ملی سلامت روان، برگزار شد با قدردانی از دانشگاه پیام نور برای همکاری در برگزاری این برنامه با اشاره به شعار روز جهانی سلامت روان در سال جاری با عنوان «شنیدن تجارب زیسته، صداهای واقعی و تغییر واقعی»، گفت: به نظر می‌رسد شعار امسال با شرایط روز جامعه ما و به‌ویژه وضعیت دانشجویان تناسب دارد.

حسن‌آبادی اظهار کرد: جامعه دانشجویی در سال‌های اخیر با انواع ناملایمات و فشارها مواجه بوده است؛ از فشارهای اقتصادی و تورم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گرفته تا جنگ ۱۲روزه که جامعه دانشگاهی را با شرایط تعلیق و تعطیلی فعالیت‌های آموزشی مواجه کرد.

وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ـ۱۴۰۵ نیز با فشارهای متعدد اجتماعی و اقتصادی و آثار ناشی از جنگ ۱۲روزه همراه بود و پس از آن، جامعه با بحران‌های اجتماعی و پیامدهای ناشی از بحران‌های جمعی و تروماهای جمعی مواجه شد.

حسن‌آبادی با اشاره به تأثیر بحران‌های جمعی بر افراد و محیط‌های دانشگاهی بیان کرد: جنگ ۴۰روزه و شرایط پس از آن، که به گفته وی همچنان در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد، در کنار فشارها و تورم اقتصادی، نشان می‌دهد جامعه دانشگاهی در چه شرایطی به سر می‌برد.

وی افزود: شرایط آموزشی نیز به‌گونه‌ای بود که دانشگاه‌ها به سمت وضعیت نیمه‌تعطیل و تعلیق فعالیت‌ها و نوعی انزوای آموزشی سوق داده شدند. در چنین شرایطی، نیروی انسانی هر مجموعه بیش از پیش در معرض آسیب قرار می‌گیرد؛ موضوعی که علاوه بر مسائل ساختاری و کارکردی دانشگاه‌ها، باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت روانی دانشجویان تصریح کرد: مجموعه‌ای از صداهای خاموش، پنهان، آشکارنشده و صداهایی که در گلوی دانشجویان مانده است، باید شنیده شود. لازم است صداهای واقعی رصد شوند و تغییرات موردنیاز بر اساس آنها شکل بگیرد.

حسن‌آبادی افزود: اگر ماه‌ها سخنگوی یک مجموعه باشیم، این احتمال وجود دارد که در انتقال صداها و گفتارهای افراد به دیگران، ناخواسته تحریفی ایجاد شود. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان از انتقال صدای واقعی و تحقق تغییر واقعی سخن گفت.

وی با اشاره به جایگاه مراکز مشاوره دانشگاه‌ها اظهار کرد: مراکز مشاوره در این شرایط جایگاه ویژه‌ای دارند و شاید بتوان گفت یکی از بخش‌هایی هستند که می‌توانند صداهای واقعی دانشجویان را بدون کم‌وکاست بشنوند. شنیدن این صداها بخشی از مأموریت آنهاست و باید بر اساس همین مسئولیت، مسائل و مطالبات دانشجویان را بدون تحریف به مسئولان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیرندگان و مدیران دانشگاهی منتقل کنند.

برگزاری برنامه روز جهانی سلامت روان در سه بخش

وی با تشریح بخش‌های مختلف برنامه روز جهانی سلامت روان گفت: برنامه امروز در سه بخش برگزار می‌شود که بخش نخست به مراسم افتتاحیه و شنیدن سخنان حاضران اختصاص دارد. در کنار این بخش، رونمایی از سامانه‌های خدمات آنلاین سلامت روان نیز انجام خواهد شد.

حسن‌آبادی ادامه داد: در بخش دوم، پنلی با حضور صاحب‌نظران و چهره‌های برجسته حوزه سیاست‌گذاری سلامت روان کشور برگزار می‌شود که در آن، با تأکید بر مسائل جامعه دانشجویی و جمعیت دانشگاهی، موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در بخش پایانی نیز دانشگاه‌های مادر استان‌ها درباره نحوه فعالیت‌ها و ارائه برنامه‌ها در سطح کشور تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خواهند کرد تا به‌عنوان بازوهای توانمند مراکز مشاوره و دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان، زمینه اجرای برنامه‌ها را فراهم کنند.

ضرورت ارائه خدمات سلامت روان متناسب با نسل زد و نسل آلفا

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با قدردانی از همکاری مدیرکل حوزه فناوری سازمان، گفت: در یک سال اخیر همراهی مناسبی در این زمینه صورت گرفته است و در برنامه امروز نیز از ایشان دعوت شده تا درباره چگونگی تعامل با نسل زد و نسل آلفا و ارائه خدمات سلامت روان متناسب با نیازهای این نسل‌ها توضیحاتی ارائه کنند.

حسن‌آبادی با اشاره به ورود تدریجی نسل زد و نسل آلفا به دانشگاه‌ها اظهار کرد: بومیان دیجیتال که امروزه وارد دانشگاه می‌شوند، احتمالاً با روش‌های سنتی ارائه خدمات به اندازه گذشته همراهی نخواهند کرد؛ بنابراین باید برای جذب این نسل‌ها و فراهم کردن امکان استفاده آنها از خدمات سلامت روان، راهکارهای متناسبی در نظر گرفته شود.

وی افزود: تلاش شده است دست‌کم گام‌های اولیه در این مسیر برداشته شود و امروز نیز از سامانه‌های خدمات آنلاین سلامت روان رونمایی خواهد شد.

حسن‌آبادی با تشریح نقش سامانه‌های جدید در فعالیت مراکز مشاوره دانشگاه‌ها بیان کرد: مراکز مشاوره می‌توانند از مسیرهای مختلف، از جمله خدمات حضوری و خدمات آنلاین، به دانشجویان خدمت‌رسانی کنند. خدمات آنلاین در این زمینه ابزاری برای تکمیل مسیرهای ارائه خدمات و گسترش دسترسی دانشجویان به مشاوره است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول امنیتی در ارائه این خدمات گفت: تمام تلاش‌ها بر این است که خدمات سلامت روان با رعایت پروتکل‌های امنیتی ارائه شوند. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این حوزه، حفظ محرمانگی داده‌هاست و دانشجویان باید اطمینان داشته باشند که خدمات به‌شکلی امن و با رعایت اصول مربوط به سلامت و امنیت اطلاعات ارائه می‌شود.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به اهمیت معرفی صحیح خدمات مشاوره به دانشجویان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم این است که خدمات تخصصی در جنبه‌های مختلف به دانشجویان معرفی شوند تا آنها برای دریافت خدمات به حوزه‌ها یا افراد غیرمتخصص مراجعه نکنند.

حسن‌آبادی با اشاره به گسترش اظهارنظرهای روان‌شناختی در فضای مجازی گفت: اگر در شبکه‌های اجتماعی، از جمله اینستاگرام، نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که افراد زیادی در این حوزه اظهارنظر می‌کنند و به ارائه توصیه و راهکار می‌پردازند؛ به‌گونه‌ای که گویی همه متخصص روان‌شناسی هستند.

وی با بیان اینکه این وضعیت ضرورت معرفی و تبیین مرزهای خدمات علمی و تخصصی را دوچندان می‌کند، افزود: باید حوزه علمی و تخصصی خود را به‌شکلی روشن از مطالب غیرعلمی متمایز کنیم و شرایطی فراهم آوریم که دانشجویان با اطمینان از خدمات مراکز مشاوره استفاده کنند.

حسن‌آبادی در پایان تأکید کرد: فضای فیزیکی مراکز مشاوره و فضای مجازی، هر دو از مسیرهای مهم ارائه خدمات سلامت روان هستند و باید برای تقویت آنها برنامه‌ریزی شود. این موضوع در پنل‌های تخصصی و بخش‌های سیاست‌گذاری برنامه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.