لازمه تحقق دولت اسلامی پرورش مدیران انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروند پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌ها اظهار کرد: یکی از وجوه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌ها جامع‌الاطراف بودن انقلاب اسلامی است.

وی افزود: انقلاب اسلامی به‌همه عرصه‌های زندگی انسان‌ها و جامعه توجه دارد به همان اندازه که نسبت به بعد عقیدتی و اخلاقی و فرهنگی، حساس است نسبت به بعد سیاسی، اجتماعی، علمی، اقتصادی نیز حساسیت دارد.

امام جمعه شهرستان زرین دشت ابراز کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب به پنج مرحله‌ای بودن انقلاب اسلامی و زنجیره منطقی بین این مراحل اشاره شده است.

خطیب نماز جمعه شهرستان زرین دشت لازمه تحقق دولت اسلامی پرورش مدیران مؤمن انقلابی دانست و گفت: در حال حاضر در مسیر تحقق دولت اسلامی دچار کُندی و اختلال در حرکت هستیم و علت این اختلال و کندی حرکت در تربیت نشدن مدیر انقلابی و مؤمن و کاربلد به اندازه کافی تربیت نشده و به وجود نیامدن تحول عمیق در ساختار اداری کشور است.

دروند پور بیان کرد: دلایل اصلی مشکلات کنونی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی همین دو موضوع ذکر شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرین دشت با تاکید بر ظرفیت‌های بالقوه کشور در عرصه‌های دفاعی خاطر نشان کرد: ما آن قدر که در عرصه‌های دفاعی و علمی موفقیت‌های درخشان و بی‌نظیری داشته‌ایم اما در عرصه اقتصادی و مانند آن دچار معضلات زیادی هستیم.

حجت الاسلام دروند پور متذکر شد: برای تحقق کامل دولت اسلامی باید در مدیریت اجرایی کشور یک بازسازی انقلابی شکل بگیرد.

امام جمعه زرین دشت با ذکر اینکه بدون بازسازی و تحول مدیریتی با دو رکن «تربیت مدیران تراز انقلاب» و تحول ساختار اداری کشور «تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی» با اختلال جدی مواجه خواهد شد، اضافه کرد: باز سازی دولت اسلامی زمانی تحقق پیدا می‌کند که قطار نظام اسلامی بر روی ریل انقلاب با اجرای مؤلفه پایبندی، به شاخص‌های انقلابی‌بودن، مبانی و ارزش‌های اساسی انقلاب، هدف‌گیری آرمان‌های انقلاب و همّت بلند برای رسیدن به‌آن‌ها و پایبندی به‌استقلال همه‌جانبه‌ی کشور، و همچنین حسّاسیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه‌ی دشمن و عدم تبعیت از او، حرکت کند.

این استاد حوزه و اخلاق در بخش دیگری از سخنان خود به سنت حسنه ازدواج بعنوان یکی از سنتهای پیامبر گرامی اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: وضعیت کنونی کشور باعث شده تا ازدواج بعنوان یک رؤیای دست نیافتنی برای جوانان تبدیل شود.

حجت الاسلام دروند پور تصریح کرد: تورم موجود در جامعه، گران بودن وسایل زندگی باعث شده که زوجین توجه ویژه ای به وام ازدواج داشته باشند تا بسیاری از مشکلات آنها حل و فصل شود.

امام جمعه زرین دشت خواستار توجه بیشتر مسئولان برای رفع موانع ازدواج جوانان شد و گفت: مسئولین باید شرایط دریافت وام را آسان کنند، در حالی که در عمل می‌بینیم که چنین چیزی وجود ندارد و یک جوان باید هفت خوان رستم را برای دریافت وام ازدواج طی کند.

وی یکی از مهمترین مشکلاتی که جوانان در مسیر اخذ تسهیلات با آن روبرو هستند، را ارائه دو تا سه نفر ضامن، گواهی کسر از حقوق از دست اندازهای اداری دریافت تسهیلات ازدواج جوانان عنوان کرد که باعث شده بخش زیادی از متقاضیان، از دریافت این تسهیلات باز بمانند.

دروند پور با اشاره به روند نزولی جمعیت کشور نیز گفت: جمعیت رو به پیری کشور زنگ خطری جدی برای آینده کشور است.

امام جمعه زرین دشت ادامه داد: تورم اقتصادی باعث شده است تا خانوارها برای زاد و ولد هیچ اشتیاقی نداشته باشند و جوانان نیز قید ازدواج را بزنند.

او از نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ویژه به مشکلات جوانان و حذف موانع پیش روی آن در ازدواج شد.