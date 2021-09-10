۷۰۰ بیمار مبتلا به کرونا در خراسان شمالی بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر جمعه در گفتگو با شبکه اترک خراسان شمالی به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان پرداخت و اظهار کرد: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، طی ۲۴ ساعته گذشته و تا ظهر امروز متأسفانه ۱۲ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در استان فوت شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با بستری ۱۱۱ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۷۰۰ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: هم اکنون واکسیناسیون در استان از سرعت قابل قبولی برخوردار است و تاکنون بیش از ۳۵ درصد جامعه هدف در استان واکسن دریافت کرده اند.

هاشمی بیان داشت: به دنبال افزایش سرعت واکسیناسیون خصوصاً در مناطق روستایی هستیم.

وی در انتها گفت: از همه مردم درخواست می‌کنیم شدیداً به رعایت پروتکل‌ها پایبند باشند و به محض شروع علائم بیماری به در دسترس ترین پزشک مراجعه کنند.