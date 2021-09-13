ایستگاه‌ تقاطعی توحید در خط ۷ مترو پاییز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی ۵ ایستگاه از خط ۷ مترو که در آستانه بهره‌برداری و یا تکمیل ورودی‌های جدید هستند، مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.

در بازدیدی که با حضور علی امام مدیرعامل شرکت مترو به همراه محمود یوسفی مجری خط ۷ و پیمانکاران و دست‌اندرکاران این خط انجام شد، ایستگاه توحید که افتتاح آن برای پاییز امسال برنامه‌ریزی شده و عملیات ساختمانی آن در حال انجام است، مورد پیمایش میدانی قرار گرفت و در ادامه از آخرین وضعیت ورودی‌های جدید ایستگاه‌های برج میلاد، مهدیه، رودکی و مولوی نیز بازدید به‌عمل آمد.

در پایان این بازدید بر تکمیل و راه‌اندازی ورودی‌های جدید دو ایستگاه برج میلاد و مهدیه در مهر ماه تاکید و مقرر شد ورودی‌های جدید ایستگاه‌های رودکی و مولوی نیز در صورت تأمین به موقع منابع مالی، تا قبل از شروع زمستان آماده افتتاح شوند.

ایستگاه توحید در تقاطع خیابان‌های آزادی و نواب نیز با تزریق بخشی از پول اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ قابلیت بهره‌برداری قریب‌الوقوع را خواهد داشت. این ایستگاه قطعاً بعد از ایستگاه شهید رضایی در خط ۶ و به عنوان یکصد و چهل و یکمین ایستگاه شبکه مترو تهران به بهره‌برداری خواهد رسید.