به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، بهنام بهادری معاون فرهنگی حوزه هنری استان تهران از برگزاری کارگاه‌های جدید خود در قالب «اتفاق هنر» خبر داد. در دوره جدید کلاس‌های آموزشی حوزه هنری استان تهران، سه کارگاه گویندگی و فن بیان، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این کارگاه‌های با حضور استادهای با سابقه‌ای چون نصرالله مدقالچی در بخش گویندگی و فن بیان همچنین سیدحسین فدایی حسین در بخش نمایشنامه نویسی شکل خواهد گرفت.

بهادری تصریح کرد: استاد نصرالله مدقالچی از باسابقه‌ترین و سرشناس‌ترین دوبلورهای ایران متولد ۱۳۲۳ در تبریز است. مدقالچی از دیرپاترین گویندگان نقش‌های مکمل در تاریخ دوبله است که به جای چهره‌های برجسته‌ای از سینمای جهان نظیر ژان گابن، جین هَکمَن، آنتونی هاپکینز نیز به‌خوبی شناخته شده‌است. گویندگی وی به جای مایکل آن سارا در نقش «ابوسفیان» در فیلم محمد رسول‌الله از شناخته‌شده‌ترین کارهای وی در عرصه دوبله نزد عموم است. این دوره از کلاس‌ها، در بخش گویندگی و فن بیان مقدماتی زیر نظر استاد نصرالله مدقالچی طی ۷ جلسه ۳ ساعته و دوره نمایشنامه نویسی مقدماتی توسط استاد سید حسین فدایی حسین در ۱۲ جلسه ۲ ساعته به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: استاد سیدحسین فدایی حسین متولد ۱۳۴۵ تهران است و در حوزه‌های نمایشنامه نویسی، طراحی صحنه و پژوهشگری تئاتر تخصص دارد. تحصیلات وی لیسانس طراحی صنعتی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و فوق لیسانس ادبیات نمایشی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد است. فدایی حسین فعالیت‌های هنری خود را در زمینه نمایش با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم از سال ۱۳۵۹ آغاز کرد. وی آثار نمایشی، مقالات پژوهشی و جوایز متعددی را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.

بهادری در پایان گفت: همچنین کارگاه فیلمنامه نویسی کارتی (مقدماتی) با تدریس بهنام بهادری طی ۶ جلسه ۲ ساعته به صورت حضوری برگزار می‌شود.

شروع ثبت نام از ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ بوده و علاقه مندان می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۵۰۴۶۱۶ الی ۲۰ داخلی ۲۱۰ و یا شماره همراه ۰۹۰۱۱۴۸۱۷۳۶ تماس حاصل فرمایند.