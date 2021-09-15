کشف ۲۶ قبضه سلاح شکاری و جنگی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با صاحبان سلاح‌های غیرمجاز و عاملان تیراندازی، از اجرای طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز و کشف ۲۶ قبضه سلاح شکاری و جنگی و دستگیری ۱۲ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز در لرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس در سطح استان به صورت مستمر در راستای مبارزه بی امان با دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان تیراندازی‌های غیرمجاز اقدام کرده اند، اظهار داشت: در این طرح ۱۲ نفر دستگیر و از مخفیگاه متهمان چهار قبضه سلاح جنگی و ۲۲ قبضه سلاح شکاری به همراه ۱۹۱ عدد انواع فشنگ کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان افزود: مقابله با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی از دغدغه‌ها و مطالبات مردمی است که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و برای آن تدابیر اندیشیده شده است.

سردار الهی به موضوع نگهداری سلاح و مهمات اشاره کرد و گفت: حمل و نگهداری سلاح پدیده ارزنده‌ای برای مردم نیست و پلیس با اقتدار اجازه نخواهد داد مخلان نظم و امنیت به اهداف خود که همان اخلال در نظم عمومی است برسند.

وی ابراز امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت و همکاری مسئولان، اصحاب رسانه و مردم شریف استان بتوانیم امنیت و آرامش لرستان را بیش از پیش ارتقا دهیم.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شده اند، عنوان کرد: نیروی انتظامی عزم خود را برای برخورد قانونی با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و عوامل تیراندازی‌ها جزم کرده است و با این افراد هرگز مماشات نخواهد کرد.