به گزارش خبرنگار مهر، فاخر باوی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه ویژه بررسی طرح جمعآوری سلاح و مهمات غیرمجاز که با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی استان برگزار شد، اظهار کرد: وجود سلاحهای غیرمجاز تهدیدی جدی برای امنیت عمومی و آرامش جامعه است و قاچاق یا نگهداری این سلاحها زمینه افزایش خشونت و ناامنی را در سطح استان فراهم میکند.
وی با تأکید بر اینکه طرح جمعآوری سلاحهای غیرمجاز باید با جدیت و استمرار دنبال شود، گفت: نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات نهتنها بستر بروز درگیریهای مسلحانه و نزاعهای خانوادگی را فراهم میکند بلکه احساس بیثباتی را در میان شهروندان افزایش میدهد؛ ازاینرو، برخورد با متخلفان در این زمینه وظیفهای قانونی و غیرقابل اغماض است.
معاون دادستان مرکز خوزستان افزود: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی در اجرای این طرح، نقش مهمی در تسریع تحقق اهداف امنیتی استان دارد. بر همین اساس، شناسایی دقیق مناطق هدف و نقاط بحرانی در دستور کار تیمهای عملیاتی قرار گرفته است.
باوی با اشاره به لزوم فرهنگسازی عمومی و مشارکت مردمی در این طرح تصریح کرد: مقابله با پدیده سلاح غیرمجاز تنها با اقدامات انتظامی و قضایی ممکن نیست؛ بلکه باید همزمان رویکرد فرهنگی و اجتماعی در جامعه تقویت شود تا مردم نسبت به پیامدهای خطرناک نگهداری سلاح آگاهی بیشتری پیدا کنند.
وی بیان کرد: اجرای این طرح تنها اقدامی امنیتی نیست بلکه گامی مؤثر در حفظ ثبات اجتماعی، کاهش جرایم خشن و ارتقای احساس امنیت در میان خانوادهها است و تحقق آن نیازمند همکاری همه نهادها و اقشار مردم خواهد بود.
در این نشست همچنین گزارشهایی از وضعیت سلاحهای ضبطشده در ماههای اخیر ارائه شد و درباره افزایش سطح نظارتها، تقویت تیمهای عملیاتی، شناسایی مناطق آسیبپذیر و تشدید برخورد با توزیعکنندگان سلاح غیرمجاز تصمیمگیری شد.
