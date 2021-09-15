بررسی مجدد قبوض برقی که در محاسبه ابهام دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، همایون حایری با اشاره به دستور ویژه وزیر نیرو به شرکتهای توزیع سراسر کشور در خصوص بررسی قبض برق مشترکانی که در محاسبه قیمت ابهام دارند، گفت: با بررسی قبضهای صادر شده امسال در شرکتتوانیر مشخص شده که حدود ۸۲ درصد (۲۵ میلیون مشترک) کمتر از الگوی تعیین شده (در مناطق معتدل ۳۰۰ کیلووات ساعت) مصرف برق داشتهاند که جا دارد از همکاری آنها در مدیریت پیک تابستان امسال قدردانی شود.
وی افزود: برای این گروه از مشترکان فقط ۷ درصد افزایش سالانه بر اساس مصوبه دولت اعمال شده که قبض برق عمده این مشترکان رقم بسیار پایینی است.
حایری با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد مشترکان، مابین الگوی تعیین شده تا دو برابر الگو مصرف داشتهاند، ادامه داد: این دسته از مشترکان علاوه بر افزایش سالانه ۷ درصد تعرفه، مشمول ۱۶ درصد افزایش به دلیل مصرف بالاتر از الگو شدهاند و در مجموع ۲۳ درصد افزایش تعرفه در قبض آنها اعمال شده است.
وی گفت: بیشترین رقم قبضها برای دسته سوم مشترکان خانگی بسیار پر مصرف صادر شده که کمتر از ۳ درصد مشترکان معادل ۸۵۰ هزار مشترک را شامل میشود که بیش از دوبرابر الگو مصرف داشتهاند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو اضافه کرد: بهای برق این دسته از مشترکان نیز بر اساس قانون بودجه بهصورت غیر یارانهای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین میشود و بنابراین فقط برای میزان مازاد از دو برابر الگوی مصرف بر اساس نرخ غیریارانهای برق محاسبه میگردد.
حایری تأکید کرد: این گروه از مشترکان (کمتر از ۳ درصد مشترکان خانگی) با اعمال روشهای مدیریت مصرف به سهولت میتوانند مصرف برق خود را به سطح الگوی مصرف کاهش داده تا نه تنها شامل افزایش قیمت برق نشوند بلکه از کاهش قابل ملاحظهای در صورتحساب برق خود بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: چنانچه اشتباهی نیز در بخش محاسبه قبض مشترکان رخ داده باشد اصلاح میشود و حتی در صورت درخواست مردم، امکان پرداخت اقساطی قبوض نیز میسر خواهد بود.
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