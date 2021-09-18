نادر عبدالله پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام سهمیه اربعین امسال برای ایران از سوی مقامات عراقی، اظهار کرد: مجموع سهمیه اعلام شده برای پیاده روی اربعین امسال با توجه به شرایط کرونایی ۶۰ هزار نفر تعیین شده است.

وی با بیان اینکه سهمیه استان گیلان از این تعداد ۷۱۴ نفر است، گفت: از این تعداد ۲۱۰ نفر سهمیه موکب داران و ۵۰۴ نفر نیز مردم عادی از استان گیلان به این همایش معنوی اعزام می‌شوند.

عبدالله پور در ادامه با اشاره به اینکه امسال اعزام‌ها به صورت هوایی بوده و هیچ سفر زمینی به عراق انجام نمی‌شود، ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده احتمال بسیار زیادی وجود دارد که از رشت نیز پرواز مستقیمی برای عراق پیش بینی شود.

وی با تأکید بر اینکه برای حضور در پیاده روی اربعین، کشور عراق شرایط ویژه ای را با توجه به شرایط کرونایی تعیین کرده است، گفت: افراد برای اعزام به اربعین حتماً باید در سامانه سماح ثبت نامه کنند.

دبیر ستاد اربعین گیلان در ادامه تزریق دُز واکسن کرونا را از دیگر شرایط تعیین شده از سوی طرف عراقی برای حضور در پیاده روی اربعین برای زائران عنوان و تصریح کرد: داشتن تست منفی ۷۲ سال قبل از پرواز نیز از دیگر شرایط تعیین شده است.