محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش فعال در خیابان استانداری با شاخص ۱۱۷، انقلاب با شاخص ۱۲۷، باهنر با شاخص ۱۱۸، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۲۵، فرشادی و فیض با شاخص ۱۰۶ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۳۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با شاخص ۱۷۰، خیابان جی با شاخص ۱۵۴ و خیابان پروین با شاخص ۱۶۳ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: کیفیت هوا در چهار ایستگاه خیابان رودکی شاخص ۱۰۰، رهنان با شاخص ۸۸، کاوه با شاخص ۹۵ و میرزا طاهر با شاخص ۸۱ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

مزارع گفت: امروز هوای شهر سجزی با شاخص ۱۳۷ ناسالم برای گروه‌های حساس و شاهین شهر با شاخص ۷۸ و مبارکه با شاخص ۶۹ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به سبب استقرار جوی آرام و پایدار در سطح استان، غلظت آلاینده‌های جوی به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله کلانشهر اصفهان افزایش یافته است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.