نماینده اردبیل در مجلس خبرگان رهبری دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، آیت الله میرفخرالدین موسوی ننه کران نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری به لقاءالله پیوست.

آیت الله سید فخر الدین موسوی ننه کران در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی در روستای ننه کران در خانواده سیادت و روحانیت متولد شد. تحصیلات ابتدائی را در زادگاه خود فرا گرفت. مقدمات را در اردبیل و دروس عالیه را در قم و نجف اشرف از اساتید زبردست و آیات عظام تحصیل نمود.

اساتید:

۱- سطوح عالی: آیات عظام شیخ مجتبی لنکرانی سید عبدالاعلی سبزواری و برادر بزرگوارشان سید احمد نجفی.

۲- خارج فقه و اصول: آیات عظام حضرت امام خمینی، سید ابوالقاسم خوئی، سید محمود شاهرودی، سید محسن حکیم، شیخ حسین حلی، شیخ باقر زنجانی و سید عبدالهادی شیرازی.

۳- زبان انگلیسی: سید حیدر هندی و سید حسین ناجی شوشتری

۴- فلسفه و حکمت و کلام: شیخ صدرا بادکوبه ای و شیخ محمد بصراوی.

اجازه روایت از آیت الله حاج آقا بزرگ تهرانی (صاحب کتاب الذریعه) و آیت الله سید شهاب الدین مرعشی دارند.پس از تکمیل تحصیلات و تدریس در نجف اشرف به ایران مراجعت کردند و در حوزه علمیه و مدرسه عالی حسینی و مدرسه نواب مشهد و دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبائی، علوم قضائی سالیان متمادی تدریس نمودند.

اهم سوابق، فعالیتها و خدمات ایشان به قرار ذیل آورده شده است:

۱- نماینده مردم شریف اردبیل در دوره های اول و سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰

۲- امام جماعت مجلس شورای اسلامی

۳- رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور

۴- استاد دانشگاه های تهران و مشهد و مدرس حوزه علمیه

۵- مؤسس حوزه علمیه کاظمیه

۶- نویسنده اثر ارزشمند تاریخ جامع اردبیل، مغان، مشکین شهر، خلخال، آستارا در ۲ مجلد

۷- مؤسس کانون تحقیقاتی – حقوقی نسیم حکمت در قم

۸- بانی طرح استان شدن اردبیل و بانی طرح ها و پروژه های بزرگ از قبیل: فرودگاه اردبیل، گاز رسانی به استان اردبیل، کارخانه سیمان اردبیل، کشتارگاه صنعتی، آرتاویل تایر، آرتا موکت و دهها پروژه عمرانی و زیر بنایی.

تألیفات:

از تألیفات و نگارشات ایشان می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

۱- تاریخ تشیع که در مدرسه آیت الله العظمی میلانی تدریس می شود.

۲- تاریخ شهر اسفراین

۳- تاریخ شهر گلپایگان

۴- تاریخ شهر لاهیجان

۵- کتاب ۳۱۳ شاعر (معرفی ۳۱۳ تن از یاران امام زمان (عج) در قالب مضامین شعری)

۶- شرح کشکول شیخ بهائی

۷- تقریرات بر نوشته‌های آیت الله خوئی و آیت الله حلی

۸- رساله‌ای در تقیه

۹- کتاب حج، وصیت و نکاح در سه مجلد

۱۰- حدیق الافراح در ۵ مجلد که به تایید نظر آیت الله حاج آقا بزرگ تهرانی رسیده است

۱۱- الاحتجاجات که در دانشگاه عالی حسینی تدریس می شود.

۱۲- مجموعه خاطرات تحقیقاتی از سفر به کشورهای مصر، روسیه، سوئیس، مجارستان، آلمان، ویتنام، هند، بحرین، کویت، عمان، سوریه، آذربایجان و . . .

۱۳- تفسیر سوره احزاب و نباء در دو مجلد

۱۴- آداب بحث

۱۵- کتابی در اخلاق

۱۶- ترجمه کتاب الاذکیاء

و دهها اثر ارزشمند، مقالات علمی ، تحقیقاتی و مجموعه سخنرانی های منتشر شده ایشان می توان نام برد.

آن مرحوم همچنین مسئولیت‌هایی مانند نمایندگی مردم اردبیل در دوره های اول، سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نیز ریاست شعبه دوم دیوان عالی کشور، مؤسس حوزه علمیه کاظمیه و مؤسس کانون تحقیقاتی ـ حقوقی نسیم حکمت در قم را بر عهده داشته است.