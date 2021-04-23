غبار محلی و افزایش ابر در استان بوشهر/ دریا آرام است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز تا اواسط هفته پیش رو در اغلب ساعات وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی این مدت پدیده‌های غالب در سطح استان، غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و افزایش ابر و در برخی نقاط نیز مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.



وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، گاهی شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی بیان کرد: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۲۳ دقیقه بامداد، مد اول ساعت هفت صبح، جزر دوم ساعت ۱۱ و ۵۵ دقیقه و مد دوم ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه خواهد بود.