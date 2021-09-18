حجت‌الاسلام علی علایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به اهداف برگزاری دوره آموزشی تربیت نسل حسینی در اردبیل اشاره و اظهار کرد: با هدف توانمندسازی و افزایش آگاهی کنشگران جمعیت و اقشار تأثیرگذار فرهنگی در خصوص افزایش جمعیت، دوره آموزشی تربیت نسل حسینی در اردبیل برگزار شد.

وی اضافه کرد: تعداد ۲۰ نفر از روحانیون مستقر و طرح هجرت و ۳۴ نفر از بانوان طلبه و فعال فرهنگی از شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین به مدت ۱۸ ساعت آموزشی در این دوره شرکت کرده و از مطالب ارائه شده بهره بردند.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: این دوره یک دوره کارگاهی آموزشی دو روزه برای تربیت مربی نسل حسینی با سرفصل‌هایی از جمله اهمیت بحث جمعیت، دلایل تاریخی کاهش جمعیت و چرایی پرداختن به بحث افزایش جمعیت و راهکارهای افزایش جمعیت برگزار شد.

حجت‌الاسلام علایی با بیان ضرورت رفع شبهات در بحث جمعیت، بیان کرد: اساتید دوره حجت‌الاسلام فولادی و حجت‌الاسلام شفیعی از اساتید کشوری بودند که مباحث مورد نظر را به مخاطبین ارائه کردند تا این گروه هدف، بتوانند این مباحث را به سایر مبلغان و نخبگان انتقال دهند تا در زمینه افزایش جمعیت تبیین درست و کار فرهنگی ریشه‌ای را در استان شاهد باشیم.