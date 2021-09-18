به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی صادر کرد، متن کامل پیام وزیر علوم به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

امسال نیز آغاز سال تحصیلی رنگ و بوی اربعین سرور و سالار شهیدان به خود گرفته است و این هم‌زمانی، فرصت مغتنمی است تا جامعه آموزش عالی کشور، چون همیشه، با پایداری بر اصول متعالی و انسان‌ساز مکتب رهایی‌بخش اسلام ناب محمّدی و پیش چشم داشتن آموزه‌های رخداد دوران‌ساز عاشورا، درس آزادگی، پایداری، عزّت و سربلندی را مشق کنند.

همچنین آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس هم‌زمان است و به عطر ملکوتی شهیدان و خاطره تابناک ایثارگران و آزادگان آمیخته است. نکوداشت حماسه هشت سال دفاع مقدس و تبیین درس‌ها و ارزش‌های ایستادگی ملت سربلند ایران در آن سال‌ها بر همگان واجب است.

بی‌شک همگان بر این باورند که نخستین شرط حیات عزتمند یک ملت، حکمت، دانش و آگاهی است و علم‌آموزی شرط اصلی پیشرفت جوامع است. با کنترل‌های درونی (ایمان، ادب، اخلاق و وجدان) و کنترل‌های بیرونی (قانون) که منتج از آموزش‌وپرورش است، جوامع به توسعه، رفاه، آگاهی، آسایش و آرامش دست می‌یابند. مدرسه و دانشگاه علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن، حس کنجکاوی، تفکر، تعقل و خداباوری و دین‌مداری افراد را بیدار می‌کند و او را از دنیای خانواده به دنیای متفاوت با دنیای خود مرتبط می‌کند. پس مدرسه و دانشگاه را می‌توان محرک اصلی توسعه و پیشگیری از فقر و عقب‌ماندگی ملت‌ها تلقی کرد.

آنچه که امروز از جلوه‌های تمدن و ترقی در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا به چشم می‌خورد، دستاورد علم و دانش است و نمی‌توان نقش اساسی دانش را در پیشرفت آنان در عرصه صنعت و تکنولوژی روز نادیده گرفت. به‌عبارت‌دیگر تنها تفاوت کشورهای کم‌برخوردار و پیشرفته در علم و فناوری است.

دانشگاه به‌عنوان مکانی مقدس برای ترویج علم، عقل، ایمان، ادب، اخلاق و دانایی؛ جایی که جوانان و آینده‌سازان میهن اسلامی با امید به آن وارد می‌شوند، باید بتواند نیازهای همه‌جانبه یک دانشجو را برآورده کند و او را برای رویارویی با مسائل کلان جامعه آماده نماید.

امید به آینده، نیز یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و شادابی افراد جامعه و به‌ویژه نسل جوان است. وقتی امید به آینده در ارتباط با قشر دانشجو به‌عنوان آینده‌سازان و آینده‌داران جامعه مطرح است، اهمیت آن دوچندان می‌شود.

نظام آموزش عالی تاکنون در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد بسیار موفق عمل کرده است اما باتوجه‌به تخصص‌های متنوع، نیازمند به مأموریت‌گرایی، حرکت همگام با نیازهای جامعه و ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و تولید علم و فناوری هستیم.

سال تحصیلی جدید امسال نیز به دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ متفاوت از سال‌های گذشته آغاز می‌شود، با تلخی ازدست‌دادن تعدادی از هم‌میهنانمان، اساتید، دانشمندان، دانشجویان عزیز و کارکنان محترم نظام آموزش عالی که فقدان این سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی، خسران بزرگی به این سیستم است.

یاد و خاطره شهدای سلامت را گرامی می‌داریم و به پزشکان، پرستاران و پرسنل جهادگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خداقوت و دست‌مریزاد عرض می‌کنیم. اما آنچه که موجب مباهات و امید است، موفقیت و سربلندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در فائق آمدن به این بحران و حرکت به سمت تحول است که در استمرار فعالیت‌های آموزشی خود عملکرد مطلوب داشته و امر مهم آموزش و پژوهش در این مدت نه‌تنها تعطیل نشد؛ بلکه با روش‌های نوین الکترونیکی، جلوه‌های جدید و جذابی به خود گرفت که این تجربه گران‌سنگ قطعاً نیازمند تقویت، توسعه و تداوم برای دوران پسا کرونا است.

اینجانب آغاز سال تحصیلی جدید، فصل رویش و شکوفایی مجدد بوستان آگاهی و دانایی را به همه اعضای محترم هیئت‌علمی، دانشجویان عزیز و کارکنان به‌عنوان یاوران علمی پرتلاش و متعهد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سراسر کشور شادباش می‌گویم و با آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک عزیزان؛ به‌ویژه دانشجویان نو ورود، مایلم تأکید کنم که جهت‌گیری فعالیت‌های ما باید بر کیفی سازی و مهارت‌افزایی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی استوار باشد تا از رهگذر آن بتوان نقشی کارآمد در حل چالش‌های پیشِ روی توسعه کشور، برعهده گرفت.

امیدوارم همه ما دانشگاهیان بتوانیم با توکل به پروردگار متعال و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایجاد محیط علمی بانشاط، سالم و آرام برای نسل آینده‌ساز میهن اسلامی تلاش کنیم و در راه نیل به آرمان‌های متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای میهن اسلامی عزیزمان گام‌های مؤثر برداریم.