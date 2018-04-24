ماموریت الصماد در الحدیده یمن/نقش سرویس اطلاعاتی آمریکا مشهود است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فرزاد فرهادی: روز سوم اردیبهشت ماه جاری شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه ای از شهادت صالح الصماد رئیس این شورا در جریان حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی ها در استان الحدیده خبر داد.

صالح الصماد در سال ۱۹۷۹ در منطقه بنی معاذ از توابع شهرستان سحار در استان صعده (شمال یمن) متولد شد، وی پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه صنعا، به عنوان مدرس در مدرسه عبدالله بن مسعود در صعده مشغول به کار شد.

صالح الصماد، از آغاز سومین جنگ از جنگ‌های شش‌گانه، جنبش انصارالله را در نبرد با رژیم یمن همراهی کرد، وی پس از سال ۲۰۱۱ مسئولیت ریاست دفتر سیاسی جنبش انصارالله را به دست گرفت.

صالح الصماد در ۶ آگوست ۲۰۱۶، رئیس شورای عالی سیاسی شد و کار خود را در این منصب، پس از ادای سوگند در مجلس نمایندگان (در ۱۴ اوت ۲۰۱۶) آغاز کرد.

عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن ضمن تسلیت شهادت صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: خداوند فیض شهادت را نصیب الصماد کرد و این آرزوی وی بود. دشمنان و در راس آنها آمریکا و عربستان مسئول هستند.

رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: این جنایت و جنایات دیگر بدون محاسبه و پاسخ نخواهد بود. این جنایت اراده ملت عزیر ما را نمی شکند.

وی بیان کرد: ملت یمن با شهادت با عزم بیشتر به سوی پایداری حرکت می کنند.

«حلیمه جحاف» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن درباره شهادت الصماد به اسپوتنیک گفت:« این در راستای متشنج کردن بیشتر اوضاع یمن از سوی کشورهای ائتلاف ضد یمن و در ورای آنها آمریکاست. این نشان دهنده آن است که این کشورها و آمریکا تمایلی برای راهکار صلح در یمن ندارند. شهادت الصماد حاوی این پیام از سوی متجاوزان بود که تمایلی برای راهکار سیاسی نیست و اوضاع به سوی شرایط سخت تر حرکت می کند.

وی افزود: ویدئویی که از عملیات هدف قرار دادن خودرو الصماد پخش شده نشان می دهد که ائتلاف ضد یمن به تنهایی این عملیات را انجام نداده اند و سرویس اطلاعاتی آمریکا در این موضوع دخیل یا طرف مستقیم در اجرای این اقدام است ویدئویی که از عملیات هدف قرار دادن خودرو الصماد پخش شده نشان می دهد که ائتلاف ضد یمن به تنهایی این عملیات را انجام نداده اند و سرویس اطلاعاتی آمریکا در این موضوع دخیل یا طرف مستقیم در اجرای این اقدام است. در فایل ویدئویی به خوبی صدای خارجی هایی که ناظر این عملیات هستند شنیده می شود که دستور به هدف قرار دادن خودرو اول و سپس دومی می دهند. عبدالملک الحوثی اعلام کرده است که این سرآغاز مرحله جدیدی است و تبعات بسیار زیادی خواهد داشت که دشمن به آن توجه نکرده است و دشمن پشیمان خواهد شد.

جحاف گفت: وزارت دفاع یمن حالت فوق العاده امنیتی اعلام کرده و در آماده باش کامل به سر می برد. ساده ترین چیزی که می توانیم انجام دهیم پیگیری و تحقق آنچه شهید الصماد اعلام کرده است که این سال مشخصا سال موشک بالستیک خواهد بود به ویژه که این شهید قبل از شهادت از کارخانه های اسلحه سازی بومی بازدید کرد و سلاح زیادی در داخل ساخته می شود و این گواهی بر واکنش آتی است. خط قرمزی پس از شهادت الصماد در کارنیست.

قدر مسلم آن است که شهادت صالح الصماد رویارویی یمنی ها با ائتلاف سعودی-آمریکایی-اماراتی را وارد مرحله جدیدی می کند.

پس از سه سال تعقیب، دشمن الصماد را هدف قرار داد و آنهم پس از دیداری علنی با مقامات محلی در استان الحدیده که با هدف بسیج مردم برای مقابله با عملیات نظامی احتمالی ضد این منطقه ساحلی مهم صورت گرفت. عملیاتی که مشخص است با حمایت و پوشش آشکار آمریکایی تدارک دیده می شود.

به نظر می رسد که تعویق و تعلل مارتن گریفیت نماینده جدید سازمان ملل در امور یمن در بحث گفتگوهای جدید یمن به مثابه دادن وقت بیشتری به دشمن برای تحقق اهدافش در ساحل غربی یمن است.

رهبران یمن، شواهدی درباره نزدیک شدن زمان نبرد الحدیده رصد کردند و با توجه به اهمیت آن برای یمنی ها، الصماد شخصا به این استان رفت رهبران یمن، شواهدی درباره نزدیک شدن زمان نبرد الحدیده رصد کردند و با توجه به اهمیت آن برای یمنی ها، الصماد شخصا به این استان رفت و ضمن بازدید از آن با کسانی که باید با آنها دیدار می کرد دیدار کرد تا یمنی ها از آخرین گذرگاه تحت تسلط خود دفاع کنند.

دشمن طی سالهای گذشته در رسیدن به الصماد ناکام مانده بود و وی را در مرتبه فرد دوم که ۲۰ میلیون دلار جایزه برای رسیدن به وی تعیین کرده بود، قرار داد. این در حالی بود که الصماد روزانه میان صنعا و دیگر استانها و جبهه ها در روز روشن حرکت می کرد و این نشانه شجاعت وی از سویی و شکست سرویس های جاسوسی دشمن از سوی دیگر بود.

با توجه به عملیات انجام شده و تصاویر هوایی که پخش شده کاملا آشکار است که عملیات مشترک سعودی و آمریکا در ورای هدف قرار دادن خودروها بوده است به ویژه که دشمن اشاره ای به هدف قرار دادن کاروان حامل رهبران یمنی نکرده بود و برایش نامعلوم بود.

دشمن با گذشت چهار روز متوجه آنچه هدف قرار داده، نشده بود تا اینکه شورای عالی سیاسی یمن خبر شهادت الصماد را اعلام کرد.

این نشانه قتل کورکورانه ای است که دشمن انجام میدهد و هزاران قربانی از غیرنظامیان یمنی می گیرد. اینکه انصارالله یمن موفق به کتمان خبر شد استواری و متانت قوی آن را نشان می دهد تا آنها با همکاری شرکایشان مهدی المشاط را به عنوان رئیس جدید انتخاب کنند تا خلاء در این نهادی که مسئول اداره امور یمنی هاست ایجاد نشود.

«راجح بادی» سخنگوی دولت مستعفی یمن مدعی شد: «کشته شدن صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن پیام مشخصی به شبه نظامیان حوثی وابسته به ایران بود. خشنودی مردم یمن از شنیدن این خبر! بیانگر میزان نارضایتی آنها از کسانی است که به دنبال تحقق اهداف ایران در یمن هستند.کشته شدن الصماد یک ضربه دردناک به حوثی ها به شمار می آید و این مسأله بر اوضاع سیاسی و نظامی آنها تأثیر گذار است».

بر خلاف این ادعا شهادت صالح الصماد سبب خواهد شد که پایگاه مردمی انصارالله یمن بیش از گذشته قوی و مستحکم شود شهادت صالح الصماد سبب خواهد شد که پایگاه مردمی انصارالله یمن بیش از گذشته قوی و مستحکم شود به ویژه که رهبران انصارالله از جمله شهید الصماد بدون هیچ گونه محافظ و از نزدیک با یمنی ها در ارتباط بودند. مردم یمن به انصارالله بیش از قبل به عنوان نیرویی که می تواند کشور از قیمومیت خارجی حفظ کند، خواهند نگریست.

همانگونه که ترور رهبران و فرماندهان گروههای مقاومت فلسطین و لبنان از سوی رژیم صهیونیستی نتوانست خللی در مسیر مقاومت ایجاد کند و نتایج معکوس داشت در یمن نیز اقدامات سعودی ها این اقدامات راه به جایی نخواهد برد و جبهه یمنی ها بیش از قبل استوار می شود.