لحظه هدف قرار گرفتن خودروی «صالح الصماد» توسط عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، گسترش روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی موجب شده تا سعودی ها از تجارب صهیونیست ها در ترور استفاده کنند که این امر در تصویر منتشر شده از لحظه شهادت صالح الصماد به خوبی نمایان است.

حمله منجر به شهادت صالح الصماد توسط پهپاد صورت گرفته و تصاویر نشان می دهد که این روش یک روش کاملا اسرائیلی است.

شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرده که صالح الصماد در حمله روز پنجشنبه جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در الحدیده یمن شهید شده است.

این شورا ضمن تسلیت شهادت صالح الصماد از انتخاب مهدی المشاط به عنوان رئیس شورای عالی سیاسی یمن خبر داد.

صالح الصماد در سال ۱۹۷۹ در منطقه بنی معاذ از توابع شهرستان سحار در استان صعده (شمال یمن) متولد شد، وی پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه صنعاء، به عنوان مدرس در مدرسه عبدالله بن مسعود در صعده مشغول به کار شد.

صالح الصماد، از آغاز سومین جنگ از جنگ‌های شش‌گانه، جنبش انصارالله را در نبرد با رژیم یمن همراهی کرد، وی پس از سال ۲۰۱۱ مسئولیت ریاست دفتر سیاسی جنبش انصارالله را به دست گرفت.

صالح الصماد در ۶ آگوست ۲۰۱۶، رئیس شورای عالی سیاسی شد و کار خود را در این منصب، پس از ادای سوگند در مجلس نمایندگان (در ۱۴ اوت ۲۰۱۶) آغاز کرد.