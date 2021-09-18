جزئیات جدید از مسمومیت ۴۰ نفر بر اثر نشت گاز کلر در «هفشجان»

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهر «هفشجان» در ۱۵ کیلومتری مرکز استان قرار دارد که در ساعت یک بامداد مردم برخی از مناطق این شهر به دلیل استشمام گاز کلر دچار مسمومیت شدند. با اطلاع از این حادثه به‌سرعت شورای تأمین شهرستان شهرکرد تشکیل و مسئولان از نزدیک این حادثه را پیگیری کردند.

رجبعلی کیوانی رئیس شورای شهر «هفشجان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته حوالی ساعت یک بامداد بسیاری از مردم ساکن خیابان‌های مدرس، رجایی، دانش و باهنر به دلیل استنشاق گاز کلر از خواب بیدار شدند.

کیوانی گفت: دو کپسول گاز توسط افرادی ناشناس از مخزن آب شهر «هفشجان» به سرقت رفت که با باز گذاشتن کپسول‌ها ۴۰ نفر از شهروندان مسموم شدند.

وی با بیان اینکه ۳۸ نفر از بیماران به‌صورت سرپایی در مراکز درمانی شهر «هفشجان» درمان شدند، عنوان کرد: تعداد محدودی از بیماران برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی شهرکرد منتقل شدند.

رئیس شورای شهر «هفشجان» با اشاره به اینکه در این حادثه ۵۰۰ خانوار تحت تأثیر قرار گرفتند، ادامه داد: بررسی این حادثه به‌سرعت در دستور کار مسئولان استان قرارگرفته است.

کیوانی با بیان اینکه آرامش به شهر «هفشجان» بازگشته است، گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در این شهر وجود ندارد.

حال دو بیمار وخیم گزارش‌شده است

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه نشت گاز کلر در «هفشجان» اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه دستگاه‌های امدادی به‌سرعت در محل حادثه حاضر شدند.

احمد راستینه با بیان اینکه حال دو نفر از مسموم شدگان وخیم گزارش شده است، گفت: این افراد برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به بیمارستان شهرکرد منتقل شدند.

وی افزود: دستگیری مجرمان در دستور کار مراجع امنیتی و نظامی و قضایی چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.

آب شرب «هفشجان» از سلامت کامل برخوردار است

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گندزدایی آب در مخازن آب هر شهر انجام می‌شود، عنوان کرد: سه کپسول رزرو کلر برای این امر در مخزن شهر «هفشجان» قرار داشت که شب گذشته دو کپسول مورد سرقت قرار گرفته است.

مراد محمودی با اشاره به اینکه آب شرب «هفشجان» از سلامت کامل برخوردار است، تصریح کرد: پیگیری لازم به‌منظور دستگیری سارقان و عاملان این حادثه در حال انجام است.