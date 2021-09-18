پنج شهرستان زنجان در وضعیت نارنجی قرار دارد

محمود حریری در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و گفت: طی روزهای گذشته زدن ماسک در استان کاهش یافته و این اصلاً خوب نیست.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های ماهنشان، خدابنده، ابهر، خرم‌دره، سلطانیه در وضعیت نارنجی و طارم و ایجرود در وضعیت زرد قرار دارند، اظهار کرد: در حال حاضر شهر زنجان قرمز کرونایی است و طی روزهای آینده از این وضعیت خارج می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان گفت: برای حفظ رنگ بندی شهرها از مردم درخواست می‌شود همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

حریری تاکید کرد: ۴۳ مرکز تجمیعی به صورت خودروی و پیاده به مردم تزریق واکسن را انجام می‌دهند و شهروندان زنجانی به محض دریافت پیامک یا فراخوان برای تزریق واکسن در موعد مقرر به محل مراجعه کنند و این کار را با تعویق نیندازند.

وی افزود: مردم بر این امر اذعان داشته باشند که تزریق واکسن به معنای رهایی از بیماری نیست و همچنان باید از دورهمی ها جلوگیری کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان با بیان اینکه اجتناب از دورهمی ها و تجمعات باید در دستور کار باشد، افزود: شرکت در مراسم‌ها ابتلاء را افزایش می‌دهد.

حریری تصریح کرد: در راستای خدمت رسانی بهینه سه مرکز تجمیعی واکسیناسیون در زنجان از ساعت ۸ تا ۲۴ فعالیت می‌کند.