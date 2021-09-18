به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح نشست ۲ روزه روحانی شهید مدافع حرم حجت الاسلام بیاضی زاده امروز شنبه در تبریز برگزار شد.

این نشست با هدف هم اندیشی و هماهنگی مدیران کل، معاونین فرهنگی ادارت تبلیغات اسلامی و شبکه راهیاران بنیاد هدایت استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان به مدت ۲ روز در محل اردوگاه الغدیر تبریز برگزار می‌شود.

قائم مقام بنیاد هدایت در این مراسم گفت: بنیاد هدایت دو اولویت مهم در ماه محرم داشت که علاوه بر تعظیم شعائر با توجه به شیوع ویروس کرونا در دهه اول محرم، پویش «ما نسل به نسل در پناهت هستیم» را با موضوع جمعیت برگزار کرد.

حجت الاسلام رضا غلامی افزود: این بنیاد بعداز سخنرانی مقام معظم رهبری در ۲۰ مرداد و تاکید ایشان به ضرورت توجه جدی به نهضت مواسات و همدلی با محوریت مساجد، به موضوع ورود کرد و برگزاری مهرواره «اوج» با محوریت مساجد در اولویت قرار گرفت.

غلامی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی ثابت کرد بدون پول و امکانات نیز می‌توان کارهای بزرگ و مهمی انجام داد، ابراز داشت: سازمان تبلیغات اسلامی از دل همین سختی‌ها مهرواره محله همدل را خلق کرد که به شکل فوق العاده ای منشأ خیر و برکت شد.

وی با اشاره به اینکه بار مسئولیت مساجد بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است، گفت: در این راستا مهرواره اوج در حال برگزاری است که در ۱۶ هزار مسجد موضوعات آمایش، مسئله شناسی و آموزش و توانمندسازی پیگیری خواهد شد.

غلامی ادامه داد: بیش از ۳۰۰ امام جمعه در کشور به پویش مهرواره اوج پیوسته‌اند که نشان از اهمیت این طرح دارد.