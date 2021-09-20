به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون کشتی، آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های جهانی نروژ از روز ۳۰ شهریورماه در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا زمان اعزام به رقابت‌های جهانی ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: مهرداد بهرامی (خوزستان) امید آرامی (سیستان و بلوچستان)

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) پرهام قنبری (فارس)

۸۲ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) رسول گرمسیری (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی زودآشنا (لرستان)

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی (مازندران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان)

سرمربی: محمد بنا

مربیان: بهروز حضرتی پور، رسول جزینی، لقمان رضایی، عادل بالی تبار، رحیم گیوی

ماساژور: محمد علیزاده

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

پزشک: امید قاسمی



نفرات دعوت شده برای انجام تست کرونا، ساعت ۱۲ فردا ۳۰ شهریورماه مقابل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی حضور خواهن د یافت.



رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۱۵ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار می‌شود.