امروز باور جاری در دفاع مقدس در میان مدیران متزلزل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف عصر پنج شنبه در یادواره سرداران، فرماندهان و ۵۵۰ شهید شهرستان صومعه سرا و ۲۳ شهید مدافع حرم استان گیلان، بیان کرد: حضور مردم استان در این یادواره آن هم در شرایط کرونایی ثابت کرد که آنها دنباله رو فرهنگ شهدا و امام شهدا هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دفاع مقدس در زمانی شروع و جنگ تحمیلی توسط دشمنان بر کشور تحمیل شد که مدت زیادی از انقلاب نگذشته بود، گفت: پس از آغاز جنگ، همه مردم و نیروهای مسلح به میدان دفاع مقدس رفتند و یکپارچه در آنجا حضور یافتند.

وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس دو نکته اثرگذار در پیروزی‌ها وجود داشت، تصریح کرد: حضور مردم در میدان مبارزه و درخشش لشکر ۱۶ قدس در جنگ حاکی از حضور مردم در دفاع مقدس است؛ مردمی که با آموزش چهار یا پنج هفته خود را برای حضور در میدان جنگ آماده می‌کردند و آموزش تخصصی نیز می‌دیدند.

قالیباف حضور مردم در صحنه را رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس دانست و ادامه داد: اثرگذاری، کارآمدی، مهارت در کنار شجاعت و شهامت مردم از کسانی که چندین سال آموزش می‌دیدند، کارآمدتر بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی حرکت مردم و امام مبتنی بر سنت‌های الهی بود و به امکانات نگاه نمی‌کردند، ادامه داد: آنها در اوج عقلانیت، مدیریت و برنامه ریزی و با خلق حماسه در دفاع مقدس ایثارگری کردند.

کمبود امکانات وجود داشت اما مبارزه کردیم

قالیباف با اشاره به کمبودهای دوران دفاع مقدس، گفت: دلیل و عذر منطقی برای آنکه در جنگ مبارزه نکنیم، داشتیم اما بر طبق سنت‌های الهی ایستادگی کردیم و این عوامل باعث شد که امروز توان نظامی ما جز ۱۰ کشور اول دنیا شود که به برکت حضور مردم در صحنه و باور داشتن به سنت‌های الهی بود.

وی با بیان اینکه اگر در بعد سیاسی و جهانی ابهت دو ابرقدرت آن زمان را شکستیم به خاطر دفاع مقدس است، بیان کرد: اگر رفتار به ظاهر دموکراسی آمریکا را شکستیم و یک وجب از خاک کشور به دشمن داده نشد به برکت فرهنگ دفاع مقدس است.

قالیباف فرهنگ بسیج، گذشت و انسجام در کشور را به برکت دوران دفاع مقدس دانست و افزود: اثرگذاری انقلاب در منطقه و جهان، تربیت کادر و مدیر در دانشگاه جنگ و تغییر باورها به برکت دوران دفاع مقدس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با باور اینکه جنگ ما جنگ حق علیه باطل است، ایستادیم، ادامه داد: زخم زبان‌های زیادی خوردیم اما پس از گذشت زمان اثرگذاری قدرت انقلاب اسلامی و احیای مجدد اسلام در برابر اسرائیل و آمریکا مشهود است.

دفاع و مجاهدت همچنان ادامه دارد

وی با بیان اینکه جنگ پایان یافت اما دفاع و مجاهدت همچنان ادامه دارد، افزود: اگر بر اساس دو اصل مردم داری و فرصت دادن به آنها مسیر را ادامه می‌دادیم و در زمینه اداره داخل کشور در عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مردم را در صحنه حفظ و با معنویت و برادری و تکیه بر سنت‌های الهی حرکت می‌کردیم، شاهد مشکلات فعلی نبودیم.

قالیباف با تاکید بر اینکه مبنای ما باید باورهای الهی باشد، بیان کرد: آیا امروز در اداره امورات خود بر این باور هستیم و آیا اقتصاد در اختیار مردم بوده یا ۸۰ درصد آن دولتی یا خصوصی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام اداری و اجرایی ما به جای آنکه در خدمت مردم باشد برعکس بوده و مردم همیشه پشت درهای ادارات باید بدوند، گفت: تولیدکننده و کارآفرین رنج و زحمت زیادی می‌کشد اما کارش به جایی نمی‌رسد.

وی ضعف مدیریت را از مشکلات کنونی کشور دانست و تصریح کرد: در بخش‌های مذکور امروزه کارنامه قابل قبولی نداریم و به عنوان نماینده مجلس می‌پذیرم که بخشی از قصورات بر گردن بنده است و ما مسئولان باید در پی جبران باشیم و حرف کسانی که می‌گویند این مشکلات از اختیارات آنها خارج است را باور نکنید.

قالیباف با تاکید بر اینکه امکانات مادی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور بسیار بالا است، ادامه داد: یک کشور برای حل مشکلات خود به منابع انسانی و مادی نیاز دارد که ما هر دو را داریم اما باور جاری در دوران دفاع مقدس در مدیران ما متزلزل شده و باور ما در سنت‌های الهی اشکال دارد.

وی با بیان اینکه مسئولان باید باورمندانه و دردمندانه به مردم خدمت کنند، عنوان کرد: در یک دوره ۵ ساله می‌توانیم ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم به شرط آنکه جوانان در میدان باشند.

تصویب طرح اشتغال در مجلس

قالیباف با اشاره به تصویب کلیات طرح مربوط به حوزه اشتغال در مجلس، گفت: با این طرح، بسیاری از اشتغال‌ها نیازی به مجوز ندارند و تنها ثبت در سامانه کافی است.

وی با اشاره به برخی از مشاغل که نیازمند اخذ مجوز هستند تصریح کرد: تصویب این طرح باعث می‌شود که دستگاه‌های دولتی به دنبال مردم بروند و ندادن پاسخ در فرصت تعیین شده به معنای دادن مجوز به مشاغل است و دیگر دوندگی مردم در ادارات به پایان می‌رسد.

رئیس مجلس وظیفه مسئولان را حل مشکلات اقتصادی و اشتغال مردم عنوان کرد و ادامه داد: دولت و مجلس از لحاظ رویکرد و نگرش هم جهت هستند که فرصت بزرگی است و سه قوه در عین حفظ استقلال باید در برای رفع مشکلات مردم گام بردارند و مردم نیز تأثیرگذاری آن را ببینند.

قالیباف با بیان اینکه انتظار فعلی مردم از مسئولان تثبیت قیمت کالاهای اساسی و اشتغال است، تصریح کرد: مصمم هستیم که در این راه حرکت کنیم و به خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشانیم.

وی افزود: بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس مجدداً بارگذاری شده و در دو الی سه هفته آینده به صحن مجلس می‌آید و مطمئناً نمایندگان به این طرح رأی می‌دهند که در تصمیم گیری ها بسیار مؤثر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متعهد به مردم هستیم و آنها را صاحبان اصلی انقلاب می‌دانیم و موظف هستیم خواسته‌های آنها را محقق کنیم، افزود: مردم باید در میدان باشند و ما نیز فرصت‌ها برای تحول در اقتصاد و کارآفرینی و تولید ثروت و اشتعال در کشور را فراهم کنیم.

قالیباف با اشاره به اینکه دولت و مجلس به تنهایی نمی‌تواند کار کند بلکه کار اصلی در دست مردم است، بیان کرد: باید فرصت را در اختیار مردم قرار دهیم تا کشور بر اساس شایسته سالاری اداره شود نه رابطه بازی حزب و جناح بندی و تنها افراد لایق امور را در دست بگیرند.