به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا حقیان در گردهمایی فصلی آموزشی مدیران و رابطان کانون‌های فرهنگی هنری شهرستان خرم آباد، از تشکیل مرکز رسیدگی به مساجد استان خبر داد و اظهار داشت: این مرکز در استان به مدیریت نماینده ولی فقیه در استان و در شهرستان‌ها با مدیریت ائمه جمعه تشکیل شده است.

وی با اشاره به تدوین اهداف ویژه برای مرکز رسیدگی به امور مساجد استان، افزود: هدایت، حمایت و نظارت بر همه اقدامات مساجد نخستین هدف این مرکز است.

مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه لرستان با بیان اینکه این مرکز نقش حمایتی و نقش نظارتی دارد، عنوان کرد: در هر مسجد ارکان متعددی شامل هیئت امنا، هیئت مؤسس، هیئت‌های مذهبی، بسیج، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و… فرهنگی فعالیت می‌کنند که لازم است مدیریت متمرکز در استان و در مساجد ایجاد شود که ضمن مدیریت، این ارکان را هدایت کند.

حجت الاسلام حقیان افزود: با تشکیل مرکز رسیدگی به امور مساجد، مرجع رسیدگی به اختلافات و مرجع تصمیم گیری در مساجد مشخص و ساماندهی می‌شود.

وی عنوان کرد: دومین هدف مهم مرکز رسیدگی به امور مساجد ساماندهی وضعیت ائمه جماعت از نظر انتصاب، آموزش‌های ضمن خدمت و نظارت بر عملکرد آنان است.

مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه لرستان ادامه داد: سومین هدف مهم ساماندهی وضعیت هیئت امنای مساجد و آموزش‌های ضمن و بدو خدمت به این افراد است.

حجت الاسلام حقیان تصریح کرد: هماهنگی در مساجد، ساماندهی وضعیت خدام، آموزش‌های ضمن خدمت، بیمه خدام و کارهای مربوط به انتقال و یا حتی برکناری از دیگر رویکردهای این مرکز رسیدگی به امور مساجد است.

وی ادامه داد: رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین ارکان مسجد، ایجاد رقابت سازنده بین ارکان مسجد، برنامه‌های مختلف فرهنگی که در برنامه ریزی آینده امور مساجد و ایجاد رقابت بین دستگاه‌ها و ارکان مستقر در مساجد از نظر فرهنگی از دیگر اهداف مهم مرکز رسیدگی به امور مساجد است.

مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه لرستان عنوان کرد: پایان هر سال جشنواره فرهنگی در حوزه مساجد استان برگزار و مسجد برتر استانی معرفی می‌شود.

حجت الاسلام حقیان ادامه داد: تلاش برای جذب حمایت‌های مردمی و خیرین و حمایت‌های دولت در جهت ساخت مساجد و رفع مشکلات حوزه مسجد از دیگر برنامه‌های حوزه مساجد است.

وی اظهار کرد: در مرکز رسیدگی به امور مساجد تلاش می‌شود همه امور مربوط به مسجد با خرد جمعی و حول محور امام جمعه پیش رود.