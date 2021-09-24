تلاش برای اطفاء هوایی حریق در «درازنو» کردکوی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعدازظهر جمعه در بازدید از منطقه دچار حریق در منطقه درازنو شهرستان کردکوی اظهارکرد: از تلاش و همراهی همه مردم، منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، نیروی انتظامی، مدیریت بحران و همه کسانی که تا این لحظه در اطفا حریق همکاری داشته اند، تقدیر می‌کنم.

استاندار گلستان افزود: افزایش هلی کوپتر از سطح ملی می‌تواند زمینه تسریع در اطفا حریق را فراهم آورد.

وی بیان کرد: به علت شدت وزش باد عملیات اطفا حریق سخت شده و البته به دلیل ابعاد آتش سوزی، اطفا باید از طریق هوا انجام شود.

حق شناس اضافه کرد: طبق اعلام هواشناسی برای امشب و فردا صبح احتمال کاهش دما وجود دارد و این امر در مهار آتش مؤثر خواهد بود.

استاندار گلستان ادامه داد: هم اکنون بیش از ۳۰۰ نیرو در منطقه مستقر بوده و در حال مهار آتش هستند.

وی تأکید کرد: کمبودها و نیازهای استان را به مدیریت بحران در تهران منعکس کرده ایم.

گفتنی است که آتش در منطقه درازنو کردکوی از روز گذشته آغاز شده و تلاش برای اطفا همچنان ادامه دارد.