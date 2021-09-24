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۲ مهر ۱۴۰۰، ۹:۲۲

مدیرکل منابع طبیعی گلستان خبرداد؛

مهار حریق در«یانه سر»/ وزش باد عملیات اطفا در «درازنو» را سخت کرد

مهار حریق در«یانه سر»/ وزش باد عملیات اطفا در «درازنو» را سخت کرد

کردکوی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از وقوع حریق در جنگل های کردکوی خبرداد و گفت: آتش در یانه سر مهار شده ولی وزش باد عملیات کنترل و مهار آتش در درازنو را سخت کرده است.

عبدالرحیم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: روز گذشته دو فقره آتش سوزی در ارتفاعات کردکوی در منطقه یانه سر و درازنو اتفاق افتاد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: آتش در منطقه یانه سر مهار شده اما با توجه به شدت وزش باد در درازنو همچنان آتش همچنان شعله ور است و مأموران حفاظتی منابع طبیعی، محیط زیست، نیروهای مردمی و بسیجی در محل حاضر بوده و مشغول مهار و اطفا حریق هستند.

وی با بیان اینکه منطقه صعب العبور است، گفت: با بهبود شرایط هوایی منطقه از بالگرد برای اطفا حریق استفاده خواهد شد.

به گفته کارشناسان منابع طبیعی درختانی از گونه‌های ممرز، ارس و بلوط در این حریق دچار خسارت شده‌اند.

گلستان ۴۵۲ هزار هکتار عرصه جنگلی دارد که امسال به سبب خشکسالی و افزایش دما حریق در جنگل‌ها افزایش یافته است.

کد مطلب 5312080

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