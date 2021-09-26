به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت رحلت عالم فرزانه و عارف پارسا علامه حسن‌زاده آملی، اظهار داشت: این اندیشمند متبحر و جامع نگر، حیات طیبه خود را وقف تألیف و تبیین آثار گوناگون اعتقادی، فلسفی، عرفانی، ریاضی، نجوم، ادبیات فارسی و عربی نمود و کارنامه درخشان و پر باری از خود به یادگار گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إذا ماتَ المؤمن الفقیه ثلُمَ فی ألإسلام ثُلمة لا یَسُدّها شَیء

رحلت عالم فرزانه و عارف پارسا، علامه حسن‌زاده آملی طاب ثراه، موجب اندوه و تأثر خاطر گردید.

این اندیشمند متبحر و جامع نگر، حیات طیبه خود را وقف تألیف و تبیین آثار گوناگون اعتقادی، فلسفی، عرفانی، ریاضی، نجوم، ادبیات فارسی و عربی نمود و کارنامه درخشان و پر باری از خود به یادگار گذاشت.

مقام والای علمی، پرورش شاگردان برجسته در کنار تقوا، اخلاص، اخلاق و تهذیب نفس، سلوک عرفانی و تعهد انقلابی و اجتماعی، از ویژگی‌های متمایز و ماندگار این چهره فرهیخته بود که باقیات صالحات ارزشمندی برای ایشان است.

اینجانب این ضایعه را محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و علاقمندان به ویژه بیت شریف آن عالم مجاهد تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با ائمه اطهار (ع) را مسالت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران