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۴ مهر ۱۴۰۰، ۸:۲۴

در پیامی؛

رئیس جمهور رحلت علامه حسن‌زاده آملی را تسلیت گفت

رئیس جمهور رحلت علامه حسن‌زاده آملی را تسلیت گفت

رئیس جمهور گفت: علامه حسن زاده آملی متبحر و جامع نگر، حیات طیبه خود را وقف تألیف و تبیین آثار گوناگون اعتقادی، فلسفی، عرفانی، نجوم نمود و کارنامه پرباری به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت رحلت عالم فرزانه و عارف پارسا علامه حسن‌زاده آملی، اظهار داشت: این اندیشمند متبحر و جامع نگر، حیات طیبه خود را وقف تألیف و تبیین آثار گوناگون اعتقادی، فلسفی، عرفانی، ریاضی، نجوم، ادبیات فارسی و عربی نمود و کارنامه درخشان و پر باری از خود به یادگار گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إذا ماتَ المؤمن الفقیه ثلُمَ فی ألإسلام ثُلمة لا یَسُدّها شَیء

رحلت عالم فرزانه و عارف پارسا، علامه حسن‌زاده آملی طاب ثراه، موجب اندوه و تأثر خاطر گردید.

این اندیشمند متبحر و جامع نگر، حیات طیبه خود را وقف تألیف و تبیین آثار گوناگون اعتقادی، فلسفی، عرفانی، ریاضی، نجوم، ادبیات فارسی و عربی نمود و کارنامه درخشان و پر باری از خود به یادگار گذاشت.

مقام والای علمی، پرورش شاگردان برجسته در کنار تقوا، اخلاص، اخلاق و تهذیب نفس، سلوک عرفانی و تعهد انقلابی و اجتماعی، از ویژگی‌های متمایز و ماندگار این چهره فرهیخته بود که باقیات صالحات ارزشمندی برای ایشان است.

اینجانب این ضایعه را محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و علاقمندان به ویژه بیت شریف آن عالم مجاهد تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با ائمه اطهار (ع) را مسالت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5313575
طیبه بیات

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