اتمام طرح پژوهشی ساخت حالت جامد سنتز کامپوزیت باتری لیتیوم یون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه شیراز که با عنوان «سنتز کامپوزیت LiFePO۴/C به روش حالت جامد و بهینه سازی خواص ساختاری و الکتروشیمیایی آن در مقایسه با روش هم‌رسوبی» در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد تعریف شده بود، با موفقیت به پایان رسید.

یکی از پرمصرف‌ترین مواد فعال کاتدی باتری لیتیوم یون ماده فعال LFP است. این ماده به علت خصوصیات ایمنی بالای خود به پرکاربردترین ماده فعال کاتدی در ساخت باتری‌های مورد استفاده در خودروی برقی تبدیل شده است. علاوه بر نکات مثبت ایمنی این ماده، طول عمر سیکلی بالای باتری ساخته شده از این ماده کاتدی، از مزایای آن به شمار می‌آید.

روش‌های مختلفی برای سنتز این ماده وجود دارد که از این بین روش سنتز حالت جامد به علت سادگی بیشتر، عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته و همچنین نزدیکی بیشتر به تبدیل به تولید انبوه صنعتی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، در این طرح به دانش مربوط به سنتز این ماده به روش حالت جامد و مقایسه عملکردی ماده تولیدی با ماده تولید شده به روش حالت جامد پرداخته شده است. همچنین به منظور بهبود خصوصیات ماده اولیه تولید شده، روش‌های مختلفی چون کامپوزیت کردن ماده با کربن و افزودن دوپانت به ساختار اصلی LFP موجب بهبود خصوصیاتی چون ظرفیت ویژه و طول عمر سیکلی آن شده است.

از جمله دستاوردهای این طرح پژوهشی می‌توان به دستیابی به دانش فنی ساخت کاتد باتری لیتیوم یون بر پایه LFP به روش حالت جامد، سنتز ماده فعال کاتدی LFP/C برای اولین بار در کشور و همچنین بهینه‌سازی آن با استفاده از دوپانت اشاره کرد.